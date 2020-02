Felix Neureuther, der im März letzten Jahres vom Ski-Rennsport zurückgetreten war, ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Der mehrmalige WM-Medaillengewinner postete am Freitag im sozialen Netzwerk Facebook ein Foto von ihm und seiner Ehefrau Miriam, das den gemeinsamen Sohn nebst Tochter Matilda zeigt. Darunter schrieb der 35-Jährige: "Welcome to the world little boy! We are full of love" (Willkommen auf der Welt, kleiner Junge! Wir sind voll der Liebe")

Felix und Miriam Neureuther (29, geborene Gössner) sind seit dem 27. Dezember 2017 verheiratet. Am 14. Oktober 2017 hatte die ehemalige Skilangläuferin und Biathletin Tochter Matilda zur Welt gebracht. Zuletzt hatte Miriam Neureuther über ein Comeback im Langlauf nachgedacht.