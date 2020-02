Es war DIE Überraschung zum Ende der vergangenen Formel-1-Saison. Im November verkündete Valtteri Bottas das Ende seiner Beziehung mit Ehefrau Emilia. Nun, rund zweieinhalb Monate später, zeigt sich der Finne mit einer neuen Frau an seiner Seite.

Zum Valentinstag machte der Mercedes-Pilot via Twitter seine neue Liebe öffentlich. Tiffany Cromwell heißt die Auserwählte und ist, genau wie ihre Vorgängerin, als Sportlerin aktiv. Die Australierin verdient ihr Geld als Profi-Radfahrerin.

Bereits seit einigen Tagen sind die beiden in den Sozialen Netzwerken zusammen unterwegs. Die Australierin besuchte Bottas in seiner Heimat Finnland und war auch bei der Präsentation des neuen Mercedes in Silverstone anwesend.

Bottas und Cromwell sticheln

Der Rennfahrer wiederum nahm bereits Ende Januar an einem Fahrradrennen in Australien teil. Nun folgte die öffentliche Verkündung der Beziehung.

"Dieser wundervolle Mensch versteht mich voll und ganz und weiß immer, wie er mich zu Lachen bringt", schrieb die 31-Jährige bei Instagram. Der Teamkollege von Lewis Hamilton sei für sie "Kumpel, Trainingspartner und Coffeeshop-Ergründer" in einem.

"Ich bin sehr glücklich, dich gefunden zu haben. Ich kann unsere gemeinsamen Abenteuer kaum erwarten", schrieb Cromwell und ergänzte in Anlehnung an Bottas' legendären Funkspruch: "And to whom it may concern... wir sind glücklich und das ist alles, was für uns zählt."

Tiffany Cromwell richtete sich in ihrem Post an mögliche Hater © https://www.instagram.com/tiffanycromwell/?hl=de

Ex-Frau ebenfalls Sportlerin

Auch Bottas konnte sich eine kleine Stichelei gegen möglich Kritiker nicht verkneifen. Seinen Tweet mit einem Bild der beiden Turteltauben garnierte er mit dem Hashtag #hatersgonnahate.

Der Finne hatte 2010 erstmals seine spätere Ehefrau Emilia Pikkarainen gedatet, am 10. September 2016 folgte die Hochzeit. Unter ihrem Mädchennamen nahm diese 2008 und 2012 als Schwimmerin an den Olympischen Spielen teil. Sie hält noch immer den finnischen Rekord über 100 Meter Schmetterling (59,07 Sekunden).

Nach dem Ehe-Aus und der Scheidung, Emilia Bottas trägt inzwischen wieder ihren Mädchennamen, hatte der Formel-1-Pilot seiner Ex-Partnerin gedankt und erklärt, er sei "ewig dankbar" für ihre Unterstützung.