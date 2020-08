Er hat es wieder getan!

Leon Goretzka hat auf seinem Instagram-Profil Fotos gepostet, auf denen sein muskulöser Körper stark zur Geltung kommt.

Die Fotos sind offensichtlich in den Katakomben des Estádio da Luz in Lissabon entstanden, wo der FC Bayern am vergangenen Sonntag die Champions League gewonnen hatte.

Trapp und Kramer frotzeln

Auf einem Bild hält Goretzka den Henkelpott vor seinem Körper so hoch, dass beinahe jede einzelne Muskelfaser seines Rumpfes und seiner Arme zu sehen sind. Auf zwei weiteren lassen Jubelposen die Durchtrainiertheit des Mittelfeldspielers erkennen.

Innerhalb kurzer Zeit kommentierten zahlreiche Follower die Bilder, darunter auch zwei Fußball-Profis. Torwart Kevin Trapp schrieb: "Schön flexen."

Und Christoph Kramer ergänzte: "Top Body. Geile Saison aber langsam mal wieder mit T-Shirt :)."

Bereits im Juni hatten Bilder von Goretzkas muskulösem Körper nach der Meisterschaft des FC Bayern für Schlagzeilen gesorgt.