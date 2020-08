Conor McGregor hat sich verlobt.

Der Ire postete am Samstag ein Foto bei Instagram mit seiner langjährigen Freundin Dee Devlin, auf dem sie den gemeinsamen Verlobungsring zeigt.

"Was für ein Geburtstag, meine künftige Ehefrau", schrieb McGregor angesichts ihres Geburtstags am Sonntag dazu. Viele UFC-Kollegen gratulierten dem "Notorious One" in den Kommentaren des Posts.

Dee Devlin ist McGregors Jugendliebe, die beiden sind bereits seit 2008 zusammen und haben zwei Kinder: den dreijährigen Conor Jack Jr. und die einjährige Croia.

Devlin schon lange an McGregors Seite

Devlin kommt aus der Nähe von McGregors Heimatstadt in Irland und begleitet ihn seit seinen Anfängen, als Jugendlicher fuhr sie ihn beispielsweise zum Trainieren ins Gym.

Der frühere Federgewichts- und Leichtgewichts-Champion der UFC (Bilanz: 22 Siege, 4 Niederlagen) war im Juni (nicht zum ersten Mal) zurückgetreten, sein Boxkampf gegen Floyd Mayweather 2017 machte ihn weltbekannt und brachte ihm nach eigener Aussage eine Gage von über 100 Millionen Dollar ein.