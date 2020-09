Da wäre er zu Hause wohl schwer in Erklärungsnöte gekommen: NFL-Star Darius Leonard hätte der Sieg gegen die Minnesota Vikings (28:11) fast seinen Ehering gekostet. (Hier zum NFL-Spielplan 2020)

Der Linebacker der Indianapolis Colts hatte nach dem Spiel freudetrunkenseine gebrauchten Handschuhe an einen Fan verschenkt - darin war Leonards Ehering zunächst unbemerkt stecken geblieben.

Fan kontaktiert NFL-Spielerfrau wegen Ehering

Erst in der Umkleidekabine nach dem Duschen im Lucas Oil Stadium bemerkte der 25-Jährige sein Malheur und wurde entsprechend panisch: "Ich dachte, ich sehe den Ring nie wieder", sagte er mehreren US-Medien.

Wie gut, dass dem Fan an dem Schmuckstück wenig gelegen war. In den sozialen Medien schickte er eine direkte Nachricht an Leonards Ehefrau Kayla, klärte sie über den unglücklichen Zufall auf und versprach die Rückgabe des Rings.

"Es gibt doch noch ehrliche Menschen", antwortete der Linebacker erleichtert - und versprach dem Fan als Belohnung ein persönliches Trikot.

Spannende Frage, ob Leonard auch künftig mit Ehering Football spielen wird...