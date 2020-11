Julian Weigl ist ein Familienmensch.

Der 25-Jährige, der im Januar 2020 von BVB zu Benfica Lissabon wechselte, ist seit einigen Monaten mit der TV-Moderatorin Sarah Richmond verheiratet. Gemeinsam mit ihr genießt er das Leben auf der iberischen Halbinsel in Portugal. "Wir, das sind meine Frau, unser Hund und ich", erzählte der Mittelfeldspieler in "MEINE 11 – Die Playlist der Stars" auf SPORT1.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Weigl wird Vater

In den nächsten Monaten wird ein weiteres Familienmitglied hinzukommen. Richmond erwartet ihr erste gemeinsames Kind, bestätigte sie vor einigen Tagen der Bild.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

"Wir kennen uns seitdem Sarah 13 und ich 15 Jahre alt waren", erzählte der werdende Papa bei SPORT1. Den Wechsel in die portugiesische Hauptstadt bereut Weigl nicht, denn es spielten nicht nur sportliche Aspekte eine Rolle. "Wir wollten immer mal die Erfahrung haben, im Ausland zu Leben und neue Sprachen und Kulturen kennenzulernen. Wir sind sehr froh, dass wir den Schritt hierher gemacht haben."

Weigl mit Helikopterflug überrascht

Das Format "MEINE 11 - Die Playlist der Stars" gewährt mittels des Musikgeschmacks Einblick in die Persönlichkeit der Stars und startete am Mittwoch, 25. November, ab 23.15 Uhr neu auf SPORT1 im Free-TV und im 24/7-Livestream auf SPORT1.de. Moderator Maik Nöcker geht mit den Athleten auf musikalische Tuchfühlung und entlockt ihnen ungewöhnliche Anekdoten und Geschichten.

Meine 11 - Die Playlist der Stars © Sport1

Auch Weigl gab in dem Format Einblicke in sein Privatleben. So erzählte er zum Beispiel, wie ihn seine bessere Hälfte zu seinem 24. Geburtstag mit einer romantischen Aktion überraschte. "Ich hatte Geburtstag, wir waren auf Mallorca, hatten zwei Tage frei. Sarah hat mir nicht gesagt, wo es hingeht. Wir fuhren los und ich war genervt", erzählte Weigl.

Doch als er erfuhr, was sie mit ihm geplant hatte, war es mit der schlechten Laune schlagartig vorbei. "Sie überraschte mich mit einem Helikopterflug und einem Picknick an der Klippe. Daraus hat sie mir dann ein Video geschnitten."

Es sei nicht leicht, ihm Geschenke zu machen, erklärte Weigl. "Es ist immer schwer, uns zu beschenken, weil wir uns vieles leisten können". Doch Richmond hat genau das geschafft: "Sie hat mir schöne Momente geschenkt."