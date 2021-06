Chris Smalling und seine Frau wollen bei ihrem Urlaub auf Jamaica in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Ufo gesehen haben. Dies postete Smallings Frau Sam am Montag auf ihrem Instagram-Kanal. Dabei versicherte sie ihren Followern: "Ich verspreche, wir haben keine magischen Pilze oder Ähnliches zu uns genommen, aber @smalling und ich sahen das verrückteste Ufo in der letzten Nacht!"

Die beiden wollen das beschriebene Flugobjekt nicht nur "wenige Sekunden" gesehen haben. "Es flog runter in unsere Nähe. Und dann wendete es und schoss hoch in den Himmel, wo es dann für eine Stunde schwebte - vielleicht auch länger, aber wir mussten gehen", schrieb Sam Smalling weiter.

Ufo ließ sich nicht von Smalling filmen

Filmen konnten sie ihre Beobachtung laut eigenen Angaben nicht. "Es war zu klein, um es sichtbar filmen zu können", begründete Sam Smalling. "Jedoch konnte Chris sehen, wie es ständig um die eigene Achse rotierte mit seinen vielen Lichtern. Ich konnte nur die Lichter zu diesem Zeitpunkt sehen, da meine Augen nicht die besten sind."

Die beiden hätten das Ufo auch deshalb nicht auf ein Video bannen können, "weil wir einfach zu baff waren von dem, was wir gesehen haben. Hinzu kommt, dass wir nichts verpassen wollten und auch deswegen nicht unsere Handys rausgezückt haben."

Sam Smalling: "Es war keine Drohne"

Dass das Ehepaar lediglich vom Anblick einer Drohne getäuscht wurde, schloss Sam Smalling aus: "Für das Protokoll, es war 100-prozentig KEINE Drohne. Es war massiv und ausgeklügelt mit schwachen Lichtern an den Kanten entlang."

Das Ufo sei "seltsam geformt gewesen, anders als eine Drohne. Verrückt, ich weiß auch, dass es kein Flugzeug war oder irgendetwas Ähnliches war. Es war leise, und Drohnen sind ja bekanntlich laut."