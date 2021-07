Mit einer gegenseitigen Liebeserklärung auf Instagram haben Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger die Öffentlichkeit an ihrem 5. Hochzeitstag teilhaben lassen. (BOULEVARD-NEWS: Alles zur SPORT1-VIP-Loge)

Die frühere Star-Tennisspielerin postete mit Verweis auf ihr Ja-Wort am 13. Juli 2016: "Ich bin dankbar für jeden einzelnen Tag mit dir. 5 perfekte Jahre. Lass uns 500 weitere daraus machen."

Dazu teilte Ivanović ein bisher noch nicht bekanntes und intimes Foto, das sie in einem weißen Hochzeitskleid zeigt und auf dem sich die 33-Jährige mit Schweinsteiger, der einen klassischen schwarzen Anzug trägt, in höchst inniger Pose in den Armen liegt.

Auch der Fußball-Weltmeister von 2014 veröffentlichte auf Instagram eine Nachricht, dabei auch ein Selfie von sich und Ivanović als Paar.

Dazu schrieb der 36-Jährige: "Alles Gute zum 5. Jahrestag, meine liebe Ana. Auf zum nächsten."