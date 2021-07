Ob es der Dauerregen über Nordrhein-Westfalen ist, der Erling Braut Haaland da möglicherweise ein bisschen aufs Gemüt schlägt, so dass sich der Starspieler von Borussia Dortmund mit einem gepflegten Maß an Langeweile und viel unverhoffter Zeit zu solchen Späßchen hinreißen lässt?

Oder wirkt man so Transfer-Gedanken entgegen, nachdem der BVB-Goalgetter zuletzt mehr denn je mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht wurde?

Wie auch immer: In seiner Instagram-Story trieb Haaland zunächst seinen Schabernack mit Teamkollege Mahmoud Dahoud, präsentierte sich mit diskutablem wie angeklebtem Schnurrbart und stellte zur Debatte, ob man sich diesen Look möglicherweise patentieren lassen sollte. (NEWS: Alles zur Bundesliga)

Zur Erinnerung: Zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 hatte sich vor allem Dahoud mit wallend schwarze Mähne und trendigem Schnurrbart zum Blickfang gemacht. (BOULEVARD-NEWS: Alles zur SPORT1-VIP-Loge)

Haaland scherzt auf Instagram

Nun fragte sich und in die User-Runde auch Haaland angesichts aktuell durchaus längerem blonden Haar, ob denn ein Haarschnitt für ihn mal wieder vonnöten sei.

Am Ende des Video-Clips schreitet der Norweger dann grinsend ins Freie hinaus auf seine Terrasse, auf der gerade ein Platzregen niedergeht.