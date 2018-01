Das Unibet Masters hat in seiner noch recht jungen Geschichte bereits ein besonderes Standing.

Es ist das erste große Turnier der PDC nach der Weltmeisterschaft, aber die sechste Auflage in Milton Keynes hat eine historische Dimension. Denn erstmals fehlt Phil Taylor bei dem Major-Event. Der Rekordweltmeister hat nach der Finalniederlage gegen Rob Cross im Alexandra Palace seine außergewöhnliche Karriere beendet.

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen ist nun das große Darts-Aushängeschild und strebt seinen vierten Masters-Titel in Folge an. Im vergangenen Jahr schlug er im Finale Ex-Weltmeister Gary Anderson mit 11:6. Nun will er Revanche für die Halbfinalpleite bei der WM gegen Cross. Seinen Auftakt bestreitet "Mighty Mike" gegen den Belgier Kim Huybrechts.

Für das Masters sind die Top 16 der Order of Merit qualifiziert. In den ersten drei Runden wird nach dem Modus Best of 19 Legs gespielt, man braucht also zehn Legs zum Sieg, im Finale geht es dann bis elf. SPORT1 hat alle Infos zum nächsten Darts-Highlight 2018.

Der Spielplan des Masters im Überblick:

Freitag, 26. Januar, 20 Uhr:

Dave Chisnall (England) - Raymond van Barneveld (Niederlande)

Mensur Suljovic (Österreich) - Michael Smith (England)

Rob Cross (England) - Ian White (England)

Peter Wright (Schottland) - Alan Norris (England)

Samstag, 27. Januar, 20 Uhr:

Simon Whitlock (Australien) - James Wade (England)

Daryl Gurney (Nordirland) - Gerwyn Price (Wales)

Gary Anderson (Schottland) - Benito van de Pas (Niederlande)

Michael van Gerwen (Niederlande) - Kim Huybrechts (Belgien)

Sonntag, 28. Januar, 13.45 Uhr:

Wright/Norris - Chisnall/van Barneveld

Suljovic/Smith - Cross/White

Gurney/Price - Anderson/van de Pas

van Gerwen/Huybrechts - Whitlock/Wade

Sonntag, 28. Januar, 20 Uhr:

Sieger VF 1 - Sieger VF 2

Sieger VF 3 - Sieger VF 4

Finale ab 22 Uhr

Das Preisgeld:

Sieger - 60.000 Pfund

Finalist - 25.000 Pfund

Viertelfinale - 10.000 Pfund

Letzte 16 - 5.000 Pfund

Wo ist das Event zu sehen?

DAZN zeigt alle Sessions des Unibet Masters in voller Länge im LIVESTREAM.