Michael van Gerwen hat sich seinen ersten European-Tour-Titel des Jahres gesichert.

Der Niederländer setzte sich bei den European Darts Open in Leverkusen in einem spannenden Finale gegen Peter Wright mit 8:7 durch.

"Snakebite" Wright fehlte nur ein Leg, um sich den Titel zu schnappen, doch van Gerwen warf in den letzten beiden Legs ein Zwölf- und ein 13-Dart-Finish und holte sich bereits den 21. Titel auf der European Tour.

"Habe furchtbar gespielt"

"Ich bin froh, dass ich gewonnen habe. Ich habe in der ersten Hälfte furchtbar gespielt", erklärte "Mighty Mike" nach seinem knappen Triumph.

Auch Wright zeigte sich trotz der Final-Niederlage zufrieden. "Ich habe lange Zeit hart gekämpft. Und sieben Legs gegen Michael van Gerwen, den aktuell besten Spieler, zu gewinnen, macht mich sehr glücklich."

Bester deutschsprachiger Teilnehmer in Leverkusen war der Österreicher Mensur Suljovic, der in der dritten Runde an Mervyn King scheiterte.