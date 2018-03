Nach dem wetterbedingten Ausfall der Premier-League-Veranstaltung in Exeter hat die PDC nun einen Ersatztermin veröffentlicht.

Wie am Montag bekannt wurde, findet nun die sogenannte Judgement Night erst am 5. April in Liverpool statt und damit eine Woche später als geplant. Nach dem zehnten Spieltag der Liga werden die beiden letztplatzierten Spieler der Liga aussortiert und die verbleibenden acht Spieler kämpfen um ein Playoff-Ticket fürs Finale, das in London stattfindet.

Ursprünglich sollte die Judgement Night bereits am 29. März in Belfast stattfinden, doch aufgrund von Schneefall und glatten Straßen mussten die Verantwortlichen die Veranstaltung in Exeter absagen.

Neben dem prestigeträchtigen Titel geht es in der Premier League um ein Preisgeld von 825.000 britischen Pfund (956.917 Euro).