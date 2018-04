Jonny Clayton hat die Austrian Darts Open gewonnen.

Der Waliser bezwang im Finale seinen Landsmann Gerwyn Price mit 8:5 und sicherte sich die Krone im österreichischem Graz. Im Halbfinale hatte mit 7:6 über Lokalmatador Mensur Suljovic gesiegt und im Viertelfinale mit 6:4 über Ian White.

Der Finalweg von Price führte im Viertelfinale über Weltmeister Rob Cross (6:3) und im Halbfinale über Joe Cullen (7:6).

Hopp früh raus

Die deutsche Darts-Hoffnung Max Hopp hatte derweil bereits die dritte Runde verpasst.

Nach seinem Turniersieg in Saarbrücken scheiterte er in der zweiten Runde - und zwar an niemand Geringerem als am späteren Turniersieger Jonny Clayton.