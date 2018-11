Martin Schindler hat das Finale der PDC World Youth Championship erreicht. Dort trifft der Deutsche am 25. November im Butlins Resort in Minehead auf Titelverteidiger Dimitri Van den Bergh.

Beide Spieler überstanden die am Montag ausgetragene Gruppenphase zunächst schadlos und gaben sich auch in den anschließenden Runden keine Blöße. Nach überzeugenden Siegen gegen Rhys Hayden, Bradley Krik und Geert Nentjes setzte sich Schindler im Halbfinale mit 6:3 gegen den Engländer Callan Rydz durch.

Damit hat der 22-Jährige nun die große Chance, als zweiter Deutscher den Titel des Junioren-Weltmeisters zu gewinnen. Vor ihm war dies bereits Max Hopp gelungen, der 2015 im Finale gegen den Engländer Nathan Aspinall triumphierte. (BILD Superleague Darts Germany: 18. November, ab 13.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Van den Bergh startet nach Titelgewinn durch

Im vergangenen Jahr setzte sich Van den Bergh im Endspiel gegen Josh Payne durch. Im Anschluss sorgte der Belgier auch bei der PDC World Darts Championship für Furore, wo er erst im Viertelfinale am späteren Weltmeister Rob Cross scheiterte.

An dem mit 60.000 Pfund dotierten Turnier in Wigan nahmen neben internationalen Qualifikanten auch Spieler der PDC Order of Merit teil. So waren unter anderem World-Matchplay-Halbfinalist Jeffrey de Zwaan, der frühere Finalist Rowby-John Rodriguez und der Chinese Xiaochen Zong in Wigan am Start.

Für Luke Humphries, Gewinner der Development Order of Merit, war bereits in der Runde der letzten 32 Schluss.