Max Hopp hat sein zweites Gruppenspiel beim Grand Slam of Darts verloren.

Der 22-Jährige aus Idstein unterlag in Wolverhampton dem Weltranglistenzweiten Peter Wright (Schottland) mit 2:5 und muss um den Einzug ins Achtelfinale bangen. Mit einem Sieg am Montag gegen Jim Williams (Wales) würde Deutschlands Nummer eins aber aller Voraussicht nach in die K.o.-Runde einziehen.

Schindler chancenlos gegen Mitchell

Martin Schindler hat dagegen nur noch geringe Chancen auf die nächste Runde.

Der 22-Jährige aus Strausberg unterlag BDO-Weltmeister Scott Mitchell (England) mit 1:5 und hat selbst mit einem Sieg am Montag gegen den Österreicher Mensur Suljovic kaum noch Chancen, noch das Achtelfinale zu erreichen. Zum Auftakt hatte gegen Stephen Bunting (England) verloren.(DATENCENTER: Die Tabellen).

Dritter Deutscher beim einzigen gemeinsamen Turnier der konkurrierenden Verbände Professional Darts Corporation (PDC) und British Darts Organisation (BDO) ist BDO-Spieler Michael Unterbuchner, der nach seiner Auftaktniederlage gegen den zweimaligen PDC-Weltmeister Gary Anderson am Abend (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) gegen Steve Hine (England) unter Zugzwang ist.

Die besten zwei Spieler einer Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale. Dotiert ist der Grand Slam mit 450.000 Pfund, umgerechnet rund 517.000 Euro. Die letzten drei Auflagen gewann der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen.

Alle Ergebnisse des Grand Slam of Darts im Überblick:

Ryan Searle - Mark McGeeney 3:5

Josh Payne - Jim Williams 5:2

Martin Schindler - Scott Mitchell 1:5

Simon Whitlock - Andrew Gilding 5:2

Mensur Suljovic - Stephen Bunting 3:5

Rob Cross - Dimitri Van den Bergh 5:4

Gerwyn Price - Glen Durrant 5:4

Peter Wright - Max Hopp 5:2