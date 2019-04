Max Hopp hält beim German Darts Grand Prix in München die deutschen Fahnen hoch.

Der 22-Jährige, der wie alle anderen gesetzten Spieler ein Freilos in Runde eins hatte, setzte sich gegen den Briten Keegan Brown souverän mit 6:3 durch. Bis zum 3:3 entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Im achten Leg schaffte Hopp allerdings das Break und sorgte für die Vorentscheidung. Auch das letzte Leg brachte der "Maximiser" sicher nach Hause.

Mit einem 3-Dart-Average von 90.43 zeigte der Deutsche eine ansprechende Leistung. Besonders bei der Checkout-Quote hatte er die Nase vorne: Während Brown, der bei der German Darts Campionship noch Weltmeister Michael van Gerwen ausschaltete, nur drei seiner 16 Checkout-Versuche erfolgreich beenden konnte, brachte Hopp eine Quote von 31.58 Prozent auf die Bühne.

Van Gerwen und Croos in nächster Runde

An Tag drei des dritten Turniers der diesjährigen European Darts Tour bekommt es Hopp mit Kim Huybrechts aus Belgien zu tun. "The Hurricane" warf am Nachmittag überraschend Favorit James Wade in einem spannenden Duell aus dem Turnier. Am Ende setzte es für Wade eine knappe 5:6-Niederlage. Auch Ritchie Edhouse sorgte für eine Überraschung und besiegte Adrian Lewis mit 6:5.

Van Gerwen, Rob Cross und Daryl Gurney wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und zogen ungefährdet in die nächste Runde ein.

Die Partien der 2. Runde im Überblick:

Nachmittagssession:

Ian White - Karel Sedlacek 4:6

Jonny Clayton - Ted Evetts 2:6

Darren Webster - Nathan Derry 6:1

Danny Noppert - Stephen Bunting 1:6

Daryl Gurney - Kyle Anderson 6:4

Dave Chisnall - Arron Monk 6:2

James Wade - Kim Huybrechts 5:6

Adrian Lewis - Ritchie Edhouse 5:6

Abendsession:

Max Hopp - Keegan Brown 6:3

Michael van Gerwen - Krzysztof Ratajski 6:4

Rob Cross - Michael Rasztovits 6:3

Michael Smith - Ricky Evans

Mensur Suljovic - Josh Payne

Joe Cullen - Glen Durrant

Simon Whitlock - Cristo Reyes

Peter Wright - Ross Smith