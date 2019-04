In München ist der German Darts Grand Prix in vollem Gange. Nachdem am Auftakt-Tag fast alle Deutsche ausgeschieden sind, hat es am Sonntag Max Hopp mit einem Sieg gegen Keegan Brown in das Achtelfinale geschafft. Dort trifft der Deutsche in der sechsten Session des Tages auf den Belgier Kim Huybrechts.

Im erstren Match des Tages zerlegte Superstar Michael van Gerwen den ehemaligen BDO-Weltmeister Stephen Bunting mit 6:1 und spielte einen herausragenden 106er-Average.

Nach den Achtelfinal-Spielen folgen im Anschluss am Abend die Viertel- und Halbfinal-Partien sowie das Finale. Insgesamt werden 140.000 Pfund ausgespielt, 25.000 erhält der Turniersieger. (Hier aktualisieren)

Anzeige

Die Achtelfinal-Partien in der Übersicht:

Michael van Gerwen - Stephen Bunting 6:1

Ricky Evans - Ted Evetts 4:6

Rob Cross - Daryl Gurney

Mensur Suljovic - Dave Chisnall

Karel Sedlacek - Darren Webster

Kim Huybrechts - Max Hopp

Ritchie Edhouse - Joe Cullen

Ross Smith - Simon Whitlock

ANZEIGE: Jetzt das Starterset sichern – hier geht es zum SPORT1-Darts-Shop

Die Viertelfinal-Partien in der Übersicht (ab 20 Uhr):

Michael van Gerwen - Ted Evetts

Cross/Gurney - Suljovic/Chisnall

Sedlacek/Webster - Huybrechts/Hopp

Edhouse/Cullem - R. Smith/Whitlock

DAZN gratis testen und alle PDC Major Turniere live & auf Abruf erleben | ANZEIGE