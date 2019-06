Michael van Gerwen ist bei den Czech Darts Open überraschend bereits in der zweiten Runde ausgeschieden.

Der Weltmeister verlor nach einem Freilos in der ersten Runde sein Auftaktspiel in Runde zwei gegen Keegan Brown mit 5:6. Dabei sah es zunächst danach aus, als würde sich der Niederländer keine Blöße geben. Zwischenzeitlich lag van Gerwen immer wieder mit zwei Legs in Führung, ehe im achten Durchgang die Wende erfolgte.

Mit seinem ersten Break im Match kam Brown beim 4:4 erstmals zum Ausgleich und ging anschließend in Führung. Zwar witterte "MvG" beim 5:5 noch einmal Morgenluft, am Ende musste er sich allerdings knapp geschlagen geben.

Price entscheidet Match mit Neun-Darter

Ebenfalls ausgeschieden ist Peter Wright. Der Weltranglistenfünfte verlor gegen den 13 Plätze schlechteren Stephen Bunting mit 4:6. Dabei haderte der Schotte vor allem mit seiner Doppelquote von nur 33 Prozent.

Deutlich besser lief es hingegen für Mensur Suljovic. Der Österreicher hatte beim Erfolg gegen John Henderson überhaupt keine Mühe und schickte den "Highlander" beim 6:0 mit einem White Wash nach Hause. Ebenfalls im Achtelfinale steht Simon Whitlock. "The Wizard" gewann sein Duell mit Justin Pipe knapp mit 6:5 und trifft damit morgen auf Gerwyn Price.

Dem "Iceman" gelang bei seinem 6:4-Erfolg gegen Glen Durrant das Kunststück, das Spiel mit einem Neun-Darter zu entscheiden. Es war bereits das 29. "perfekte Spiel" auf der PDC-Tour in diesem Jahr. Erst in der vergangenen Woche hatte Dimitri van den Bergh bei der Players Championship 17 in Wigan einen Neun-Darter geworfen.

An dem Turnier in der tschechischen Hauptstadt hatte kein Deutscher teilgenommen.

Die Spiele in der Übersicht

1. Runde, Best of 11 Legs

Danny Noppert 6:2 Stefan Bellmont

Madars Razma 4:6 Justin Pipe

Jermaine Wattimena 6:0 Kevin Garcia

Karel Sedlacek 6:5 Brendan Dolan

Wessel Nijman 0:6 Corey Cadby

William Borland 3:6 John Henderson

Ondrej Plsek 0:6 Keegan Brown

Andrew Gilding 6:3 Rowby-John Rodriguez (AT)

Glen Durrant 6:1 Daniel Larsson

Mervyn King 6:5 Steve West

Vaclav Shieferdecker 0:6 William O'Connor

Krzysztof Ratajski 3:6 Ted Evetts

Chris Dobey 6:2 Sebastian Steyer

Ron Meulenkamp 6:2 Jan Hlavacek

Stephen Bunting 6:3 Robert Thornton

Jamie Hughes 6:4 Devon Petersen

2. Runde, Best of 11 Legs

Jonny Clayton 2:6 Jermaine Wattimena

Darren Webster 4:6 Danny Noppert

Simon Whitlock 6:5 Justin Pipe

Nathan Aspinall 4:6 Andrew Gilding

Daryl Gurney 6:4 William O'Connor

Ian White 6:4 Karel Sedlacek

Steve Beaton 4:6 Ron Meulenkamp

James Wade 2:6 Mervyn King

Ricky Evans 3:6 Ted Evetts

Joe Cullen 3:6 Chris Dobey

Peter Wright 4:6 Stephen Bunting

Michael van Gerwen 5:6 Keegan Brown

Mensur Suljovic (AT) 6:0 John Henderson

Gerwyn Price 6:4 Glen Durrant

Adrian Lewis 0:6 Jamie Hughes

Michael Smith 5:6 Corey Cadby