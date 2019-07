Beim German Darts Masters am 12. und 13. Juli in Köln stehen die beiden deutschen besten Spieler vor schweren Auftakthürden.

Martin Schindler bekommt es am Freitag in der Lanxess Arena mit Weltmeister Michael van Gerwen zu tun. Max Hopp trifft auf den ehemaligen Weltmeister Rob Cross. Die Sieger der acht Vorrunden-Duelle bestreiten dann die Viertelfinals und alle weiteren Runden am Samstag.

Mensur Suljovic startet sein Unternehmen Titelverteidigung mit dem Duell gegen Maik Langendorf. Der Österreicher hatte im vergangenen Jahr vor einer Rekordkulisse in Gelsenkirchen den Titel perfekt gemacht.

Peter Wright, der sich 2017 zum Sieger kürte, bekommt es mit Robert Marijanovic zu tun, während der fünffache Weltmeister Raymond van Barneveld gegen Gabriel Clemens klar im Vorteil sein dürfte.

Die Duelle im Überblick:

Peter Wright - Robert Marijanovic

Gary Anderson - Nico Kurz

Daryl Gurney - Christian Bunse

James Wade - Kevin Munch

Michael van Gerwen - Martin Schindler

Mensur Suljovic - Maik Langendorf

Rob Cross - Max Hopp

Raymond van Barneveld - Gabriel Clemens