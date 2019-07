Im Juli 2019 ist es soweit: am 12. und 13. Juli treffen sich die Topstars des Darts zum German Darts Masters in Köln.

Das World Series Event ist das wichtigste Turnier auf deutschem Boden und lockt so einige große Namen in die Domstadt am Rhein. Neben Weltmeister Michael van Gerwen sind auch Rob Cross, Peter Wright, Gary Anderson, Daryl Gurney, Raymond van Barneveld und James Wade vertreten. Auch Vorjahressieger Mensur Suljovic ist mit von der Partie.

Van Barneveld bestreitet seinen letzten Auftritt vor deutschem Publikum. Der Niederländer und fünfmalige Weltmeister gab vor der PDC-Weltmeisterschaft 2018 bekannt, dass die Darts-Saison 2019 die letzte in seiner Laufbahn sein werde.

Neben diesen internationalen Stars darf das Publikum auch acht deutsche Spieler bejubeln. Angeführt wird das deutsche Aufgebot von Max Hopp.

SPORT1 präsentiert alle wichtigen Infos zum 3. German Darts Masters.

Die Teilnehmer der German Darts Masters

Beim German Darts Masters handelt es sich um ein Einladungsturnier der PDC. Diese bestimmt daher die acht gesetzten Spieler. Dazu kommen acht deutsche Spieler. Max Hopp und Martin Schindler waren automatisch qualifiziert. Die restlichen sechs deutschen Vertreter wurden über die Platzierungen in der Super League Darts ausgewählt.

Die gesetzten Spieler

Michael van Gerwen (Weltranglistenposition 1)

Rob Cross (2)

Daryl Gurney (3)

Gary Anderson (4)

Peter Wright (5)

James Wade (8)

Mensur Suljovic (9)

Raymond van Barneveld (31)

Die deutschen Spieler

Max Hopp (25)

Martin Schindler (53)

Gabriel Clemens (56)

Robert Marijanovic (75)

Christian Bunse (120)

Kevin Münch (147)

Nico Kurz (162)

Maik Langedorf (162)

Der Modus der German Darts Masters

Die 16 Teilnehmer treten vom ersten Spiel an im K.o.-Modus gegeneinander an. In der ersten Runde gilt der Best-of-11-Legs-Modus, man braucht also sechs gewonnene Legs zum Sieg. Ab der zweiten Runde wird bis zum Finale Best-of-15 gespielt.

Der Spielplan der German Darts Masters

Am Freitag Abend stehen die acht Achtelfinalbegegnungen auf dem Plan. Viertelfinale, Halbfinale und Finale sind für den Sonntag angesetzt. Dabei soll das Endspiel als besonderes Highlight um Punkt Mitternacht angeworfen werden.

Freitag, 12. Juli: Achtelfinale ab 20.00 Uhr

Spiel 1: James Wade - Kevin Münch

Spiel 2: Gary Anderson - Nico Kurz

Spiel 3: Daryl Gurney - Christian Bunse

Spiel 4: Peter Wright - Robert Marijanovic

Spiel 5: Raymond van Barneveld - Gabriel Clemens

Spiel 6: Mensur Suljovic - Maik Langendorf

Spiel 7: Michael van Gerwen - Martin Schindler

Spiel 8: Rob Cross - Max Hopp

Samstag, 13. Juli: Viertelfinale ab 20.00 Uhr

VF1: Sieger Spiel 4 - Sieger Spiel 2

VF2: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 1

VF3: Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 6

VF4: Sieger Spiel 8 - Sieger Spiel 5

Samstag, 13. Juli: Halbfinale ab 23.00 Uhr

HF1: Sieger VF1 - Sieger VF2

HF2: Sieger VF3 - Sieger VF4

Samstag, 13. Juli: Finale ab 24.00 Uhr

Sieger HF1 - Sieger HF2

So können Sie das German Darts Masters 2019 LIVE verfolgen:

TV: ProSieben Maxx, ProSieben

Stream: ProSieben Maxx, ProSieben, ran.de, PDC

Liveticker: -