Michael Smith hat sich in der ersten Runde der Darts Masters (31. Januar bis 2. Februar) im englischen Milton Keynes durchgesetzt.

Gegen den Österreicher Mensur Suljovic setzte sich der "Bully Boy" deutlich mit 10:6 durch. Bis zum 2:2 nach Legs entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell in der ArenaMK, doch dann drehte der Engländer auf, setzte sich auf 8:3 ab und sorgte somit für die Vorentscheidung. Zwar verkürzte Suljovic noch einmal auf 6:8, konnte seinem Gegenüber aber nicht mehr wirklich gefährlich werden.

Gerade in der Checkout-Quote bewies Smith mit 62,5 Prozent mehr Sicherheit als Suljovic (40 %). Beim Drei-Dart-Average hatte "The Gentle" mit 98 Punkten nur knapp das Nachsehen hinter Smith (102 Punkte).

Beim Darts Masters treten die besten 16 Spieler der PDC Weltrangliste gegeneinander an. Die ersten beiden Runden werden im Modus Best of 19, Halbfinale und Finale im Modus Best of 21 gespielt.

Aspinall gegen Wade souverän

Nathan Aspinall hat da weiter gemacht, wo er bei der PDC-WM aufgehört hat und einen souveränen 10:4-Sieg gegen James Wade eingefahren.

Der 28-Jährige, der im Ally Pally erst im Halbfinale an Michael van Gerwen scheiterte, konnte sich bis zum 4:4 nicht absetzen, machte dann aber kurzen Prozess und entschied alle weiteren Legs für sich. "The Asp" verzeichnete einen Drei-Dart-Average von 90,7, während Wade auf 87,6 kam. Auf die Doppel ließen beide Darts-Profis (Aspinall mit 30,3 %; Wade mit 15,4 %) Luft nach oben.

Alle Ergebnisse des ersten Tages im Überblick:

Michael Smith - Mensur Suljovic 10:6

Nathan Aspinall - James Wade 10:4

Michael van Gerwen - Jonny Clayton

Rob Cross - Adrian Lewis