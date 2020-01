Bahnt sich da etwa ein Mega-Comeback im Darts an?

Wie Barry Hearn berichtet, hat sich Phil Taylor bei ihm bezüglich eines möglichen Comebacks gemeldet. "Er rief mich an und fragte: 'Was denkst du darüber?' Ich sagte: 'Sieh mal, du hast keinen Spielervertrag mehr. Du kannst tun, was du willst'", beschrieb der PDC-Boss das Gespräch mit dem 16-maligen Weltmeister.

Hearn erzählte weiter, Taylor solle sich sogar schon konkrete Möglichkeiten überlegt haben, wie er auf die Tour der PDC zurückkehren könnte. Neben der Teilnahme an der Q-School zieht "The Power" demnach die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier in einer Rileys Sports Bar in Betracht, um sich so für die UK Open im Juli zu qualifizieren.

Taylor hatte seine Karriere nach der Weltmeisterschaft 2018 beendet, in welcher er sich erst im Finale gegen Rob Cross geschlagen geben musste. Seitdem nimmt er immer wieder an Showveranstaltungen teil, was ihn aber nicht komplett auszufüllen scheint. "Phil amüsiert sich. Aber ein Teil von ihm vermisst das Wettbewerbs-Element, dass er bei Exhibitions nicht bekommt", erklärte Hearn.