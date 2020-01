Der Traum von der PDC-Tourkarte ist für Fallon Sherrock ausgeträumt.

Die Drittrunden-Teilnehmerin der Darts-WM 2020 verpasste bei der Q School in Wigan auch am vierten Tag den Einzug ins Finale und hat zudem keine Chance mehr sich über die Rangliste der Qualifikationsturniere die PDC-Tourkarte zu sichern.

Bereits in der ersten Runde unterlag sie Shane McGuirk mit 5:3, obwohl sie mit 91,7 Punkten den marginal besseren Average im Vergleich zu ihrem Gegner (91,3 Punkte) spielte.

Auch Mikuru Suzuki aus Japan verspielte am Sonntag ihre letzte Möglichkeit.

Dagegen wahrte Lisa Ashton ihre Chance auf ein Ticket. Sie setzte sich in der ersten Runde gegen Thomas Martin mit 5:3 durch. Noch nie zuvor hatte eine Frau ein PDC-Tourkarte, die zur Teilnahme an den Turnieren der PDC berechtigt, erreicht. Ashton könnte über die Rangliste, wo sie aktuell auf Rang sechs liegt, diesen historischen Moment erreichen.

Unterbuchner und Münch kämpfen um PDC-Tourkarte

Bei der zweiten Q School in Hildesheim kämpfen unter anderem Kevin Münch und Michael Unterbuchner um ein Ticket für die PDC-Tour.

In der Q School des Vereinigten Königreichs erhalten die beiden Finalisten an jeden Tag eine automatische Startberechtigung für die PDC in den kommenden zwei Jahren. In Hildesheim gilt das nur für den Sieger.

Die restlichen 19 Tourkarten werden über ein Punktesystem verteilt. Für jeden Sieg – ausgenommen sind Siege in der ersten Runde – bekommen die Spieler Ranglistenpunkte für die Order of Merit.

Am Ende der Q-School erhalten die besten zwölf aus der UK Oder of Merit und die besten sieben aus der European Order of Merit eine Tour-Card.