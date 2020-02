Große Freude bei Fallon Sherrock.

Die 25-Jährige hat sich einen Startplatz für die Anfang März stattfindenden Ladbrokes UK Open gesichert. Sherrock gewann beim Qualifier-Turnier in Wolverhampton das Finale und verschaffte sich dadurch das begehrte Ticket.

Gegen Stuart White setzte sich die Britin im Endspiel mit 5:1 durch und darf nun im Butlin's Minehead Resort im englischen Somerset ihr Können unter Beweis stellen.

Bereits zuvor hat Sherrock jedoch bei einem anderen Event ihren großen Auftritt. Am 13. Februar spielt sie am zweiten Spieltag der Premier League Darts in Nottingham als Contenderin und bekommt es mit Glen Durrant zu tun (LIVE im TV auf SPORT1).

Bei der Darts-WM im Londoner Ally Pally hatte die Britin im Dezember weltweit Bekanntheit erlangt, als sie als erste Frau ein WM-Spiel gewann und es anschließend bis in die dritte Runde schaffte.