Michael van Gerwen musste bei der Players Championship 5 in Wigan die Segel streichen.

Der Weltranglisten-Erste verlor überraschend mit 5:6 gegen den Deutschen Christian Bunse. Zwar brachte es der "Bunsenbrenner", wie sich der 25-Jährige aus Paderborn nennt, nur auf einen Average von 92, während MvG durchschnittlich 102 Punkte auflegte, doch im entscheidenden letzten Leg schockte Bunse "Mighty Mike" mit einem 100er-Checkout.

Van Gerwen muss nach der Niederlage weiterhin auf den ersten PDC-Titel im neuen Jahr warten. Zuletzt scheiterte des Vite-Weltmeister bereits in der ersten Runde des Darts Masters im englischen Milton Keynes an dem Waliser Jonny Clayton.

Peter Wright hat seine starke Form einmal mehr bestätigt und Adrian Gray mit einem 6:0-Whitewash die Grenzen aufgezeigt. Der Weltmeister ist dabei nur knapp an seinem eigenen TV-Rekord vorbeigeschrammt. "Snakebites" Durchschnitt stieg zum Ende der Partie hin immer weiter an und lag zwischenzeitlich sogar zwischen 125 und 150 pro Leg, doch am Ende fehlte ein Darts zum neuen Rekord. Es waren durchschnittlich 120.2 Punkte pro Aufnahme.