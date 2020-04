Die Coronakrise zwingt auch den Dartssport zu kreativen Lösungen - und die Superstars wie Peter Wright, Gerwyn Price und Dave Chisnall sind mit von der Partie.

Wie die Professional Darts Corporation (PDC) mitteilte, werden die Spieler der Profitour ab Freitag von zu Hause aus gegeneinander antreten. An 32 aufeinanderfolgenden Abenden werden sich jeweils vier Spieler aus den heimischen Wohnzimmern im Format "Jeder gegen Jeden" messen.

Die Sieger der vier Gruppen qualifizieren sich für die 2. Runde.

"Es freut mich sehr, dass wir den Fans in diesen beispiellosen Zeiten Live-Darts liefern können", sagte PDC-Vorstand Barry Hearn: "Wir haben die letzten Wochen damit verbracht zu planen und zu prüfen, was möglich ist, und ich freue mich, ein Konzept vorstellen zu können."

Alle Stars auf der Home Tour dabei

Die Spieler sollen dabei mittels Video-Calls zusammengeschaltet werden. Teilnahmeberechtigt für die "Home-Tour" sind alle Inhaber einer offiziellen Tourcard der PDC.

Die Partien werden live online bei PDC.TV übertragen, auch der Spielplan steht inzwischen. Weltmeister Peter Wright trifft dabei zum Auftakt am Freitag gegen den aus Yorkshire stammenden Peter Jacques an - ebenso in Gruppe 1 bekommen es der ehemalige walisische WM-Halbfinalist Jamie Lewis und der niederländische Youngster Niels Zonneveld miteinander zu tun.

Am Samstag dann fordert der zweimalige Grand-Slam-Darts-Champion Gerwyn Price im Eröffnungsspiel der Gruppe Zwei den Österreicher Rowby-John Rodriguez. Zu einem späteren Zeitpunkt wird dann auch die erste weibliche Gewinnerin der Tour Card, Lisa Ashton, ins Geschehen eingreifen.

Fernduell bereits zwischen van Barneveld und Taylor

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich Phil Taylor und Raymond van Barneveld aus den heimischen Wohnzimmern für den guten Zweck duelliert.

Die beiden zurückgetretenen Darts-Legenden spielten auf zwei elektronische Dartsscheiben, die per Internet miteinander verbunden waren und sammelten dabei Spenden für Wohltätigkeitsorganisationen.

Über eingebaute Kameras und Mikrofone konnten Taylor in Stoke-on-Trent und van Barneveld in Den Haag Kontakt halten.

Der Spielplan der PDC Home Tour:

Gruppe 1 - Freitag, 17. April:

Peter Wright - Peter Jacques

Jamie Lewis -Niels Zonneveld

Peter Jacques -Niels Zonneveld

Peter Wright -Jamie Lewis

Jamie Lewis -Peter Jacques

Niels Zonneveld -Peter Wright

Gruppe 2- Samstag, 18. April:

Gerwyn Price - Rowby-John Rodriguez

Luke Woodhouse - Ted Evetts

Rowby-John Rodriguez - Ted Evetts

Gerwyn Price - Luke Woodhouse

Luke Woodhouse - Rowby-John Rodriguez

Ted Evetts - Gerwyn Price

Gruppe 3 - Sonntag, 19. April:

Dave Chisnall - Scott Waites

Jan Dekker - Jonathan Worsley

Scott Waites - Jonathan Worsley

Dave Chisnall - Jan Dekker

Jan Dekker - Scott Waites

Jonathan Worsley - Dave Chisnall

Gruppe 4 - Montag, 20. April:

Ross Smith - Lisa Ashton

Mickey Mansell - Geert Nentjes

Lisa Ashton - Geert Nentjes

Ross Smith - Mickey Mansell

Mickey Mansell - Lisa Ashton

Geert Nentjes - Ross Smith