Da braucht es gute Nerven!

Gabriel Clemens wirft sich beim Players Championship Final in der Ricoh Arena in Coventry (27.-29. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) in die zweite Runde. Aber der einzige deutsche Vertreter bei diesem Event benötigte bei seinem 6:5-Erfolg gegen Martijn Kleermaker gute Nerven.

Zwar holte sich der Mann aus Saarlouis das erste Break in diesem Duell und zog auf 3:1 davon, aber sein Kontrahent konterte umgehend und hielt das Spiel offen. Als sich der Niederländer mit dem zweiten Break seine erste Führung holte (5:4), sah es so aus, als wäre die Reise für Clemens früh beendet.

Anzeige

Aber "GaGa" bewies, dass er nicht umsonst in diesem Jahr zum erstenmal die Top32 der PDC Order of Merit erreicht hat. Der 37-Jährige zeigte Nerven aus Stahl, holte sich das Break zurück und machte dann bei eigenem Anwurf den Einzug in Runde zwei klar.

DAZN gratis testen und alle PDC Major Turniere live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Dort trifft er nun auf Ian White, der seinerseits mit 6:4 gegen William gewann.