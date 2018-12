Jetzt weiß auch Max Hopp auf wen er sich vorbereiten muss.

Im ersten Spiel der Abendsession bei der Darts-WM in London hat Danny Noppert seinen Kontrahenten Ting Chi Royden Lam mit 3:0 besiegt und damit den Einzug in die zweite Runde perfekt gemacht. Dort wartet am Samstag kein geringerer als der Deutsche Max Hopp.

Mit einem 3-Dart-Average von 96,19 spielte Noppert eine starke Partie und lag deutlich über den von Lam gelieferten 85,72. Dass der aus Hong Kong stammende Lam dem Niederländer niemals gefährlich werden konnte, lag vor allem daran, dass seine Checkout-Quote mit 25 Prozent unterirdisch war.

Noppert konnte immerhin mehr als 40 Prozent seiner Legs erfolgreich checken.

Mit Spannung erwarten die Fans auch den Auftritt von Gary Anderson. Der zweimalige Weltmeister trifft in der letzten Partie des Abends auf Kevin Burness.

Die Partien des Abends im Überblick:

Danny Noppert - Royden Lam 3:0

Simon Stevenson - Ted Evetts

Chris Dobey - Boris Koltsov

Gary Anderson - Kevin Burness