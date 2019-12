Nächster Coup bei der der Darts-WM 2020!

Zum Auftakt des "irischen Abends" im Ally Pally ist Steve Lennon überraschend an WM-Debütant Callan Rydz gescheitert.

Der erst 21 Jahre alte Engländer, der sich sein WM-Ticket über eines der Qualifikationsturniere gesichert hatte, setzte sich in einem hochspannenden Entscheidungsleg im fünften Satz durch und verwandelte seinen Matchdart auf die Doppel-Zwei.

Lennon vergibt Matchdart

Der hochfavorisierte Lennon, Nummer 38 der PDC-Weltrangliste, konnte nur im ersten Satz wirklich überzeugen (u.a. 128er-Finish), musste in der Folge aber auch aufgrund seiner sehr schwachen Doppelquote (25 %) Satz zwei und drei jeweils mit 0:3 an den Youngster aus England abgeben.

Zwar rettete sich der Ire noch in den Entscheidungssatz, vergab dort allerdings seine eigenen zwei Matchdarts auf die Doppel-18, ehe Rydz die Nerven behielt und sich das Ticket für die zweite Runde sicherte. Dort trifft er am Donnerstagabend auf den Niederländer Danny Noppert.

Erster WM-Auftritt von Anderson

Am späteren Montagabend steigt der schottische Superstar Gary Anderson ins Turnier ein. Der "Flying Scotsman" duelliert sich mit den Nordiren Brendan Dolan um den Einzug in die dritte Runde.

Bereits Samstag waren mit Raymond van Barneveld und Rob Cross zwei große Namen ausgeschieden, am Sonntag verabschiedeten sich überraschend auch Vorjahres-Finalist Michael Smith sowie die Nummer 9 der Welt, Ian White.

Die Ergebnisse von Tag 4 in der Übersicht:

1. Runde: Steve Lennon vs. Callan Rydz 2:3

1. Runde: William O'Connor vs. Marko Kantele

1. Runde: Vincent van der Voort vs. Keane Barry

2. Runde: Gary Anderson vs. Brendan Dolan