Chris Dobey hat sich in die dritte Runde bei der Darts-WM 2020 (täglich LIVE im TV auf SPORT1) gezittert.

"Hollywood" schlug den Niederländer Ron Meulenkamp mit 3:2, verspielte dabei aber beinahe eine komfortable Führung.

Der 29-Jährige führte bereits mit 2:0 Sätzen, verfehlte plötzlich jedoch durchgehend die Doppelfelder und ließ Meulenkamp zurück ins Match kommen. Der glich zum 2:2 aus und hatte bei 2:0-Legführung zwei Matchdarts. Dobey erholte sich jedoch von seiner Schwächephase und verwandelte seinerseits seinen vierten Matchdart zum 4:2 im fünften Satz.

Duell mit Sherrock möglich

In der dritten Runde könnte der Engländer auf Fallon Sherrock treffen, die sich nach ihrem historischen Erstrundensieg am Samstag mit Österreichs Star Mensur Suljovic misst.

Dobey spielte einen guten Average von 94,5 Punkten (Meulenkamp 90,0), bei der Checkout-Quote kam der Weltranglisten-22. auf 39,3 Prozent (Meulenkamp 31,3 Prozent).

Auch Danny Noppert steht in Runde drei. Der Niederländer besiegte Callan Rydz ebenfalls knapp mit 3:2. Bemerkenswert: Erst im zwölften Leg gelang das erste Break der Partie.

Am Abend steigt der Weltranglisten-Dritte Gerwyn Price ins Turnier ein, auch Dave Chisnall hat seinen ersten Auftritt.

Alle Ergebnisse der Abendsession im Überblick:

2. Runde: Chris Dobey vs. Ron Meulenkamp 3:2

2. Runde: Danny Noppert vs. Callan Rydz 3:2

2. Runde: Dave Chisnall vs. Vincent van der Voort

2. Runde: Gerwyn Price vs. William O'Connor