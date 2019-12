Die zweite Partie der Mittagsession konnte Jan Dekker gegen Ryan Joyce gewinnen.

In einer schwachen, aber dennoch sehr spannenden Partie hatte der Niederländer im finalen Leg die Darts-Götter auf seiner Seite.

Über die gesamte Partie hatten beide Spieler Höhen und Tiefen zu durchleben. Dekker war zunächst 2:0 nach Sätzen in Führung gegangen, baute dann aber deutlich ab und so kam sein Gegenüber zurück in die Partie.

Joyce vergab dann allerdings vier Matchdarts und musste zusehen, wie der "Double Dekker" seinen zweiten nutzen konnte.

"The Force" zittert sich weiter

In der ersten Partie der Mittagsession hat Justin Pipe sein Ausscheiden gerade so verhindert.

Gegen den Slowenen Benjamin Pratnemer hatte der Engländer allerdings mehr Probleme als erwartet und hätte sich beinahe von der WM verabschiedet. Doch Pratnemer konnte den vierten Satz bei 2:0-Legstand für ihn nicht zumachen und brachte "The Force" somit zurück in die Partie.

Die Darts-WM 2020 im Alexandra Palace täglich LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream

Pipe nutzte die Chance, sicherte sich den vierten Satz und ließ im Entscheidungssatz nichts mehr anbrennen.