Am 13. Dezember ist es soweit. Die Darts-WM 2020 startet mit den ersten Partien. Auch Titelverteidiger Michael van Gerwen tritt an Tag 1 schon ans Oche. Hier finden Sie den kompletten Zeitplan mit allen Ergebnissen der Darts-WM 2020!

Spielplan & Ergebnisse der Darts-WM 2020 im Überblick:

Freitag, 13. Dezember (ab 20 Uhr):

1. Runde: Jelle Klaasen vs. Kevin Burness

1. Runde: Kim Huybrechts vs. Geert Nentjes

1. Runde: Luke Humphries vs. Devon Petersen

2. Runde: Michael van Gerwen vs. Jelle Klaasen/Kevin Burness

Samstag, 14. Dezember

Nachmittagsession ab 13.30 Uhr:

1. Runde: Darius Labanauskas vs. Matthew Edgar

1. Runde: Ryan Meikle vs. Yuki Yamada

1. Runde: Luke Woodhouse vs. Paul Lim

2. Runde: Jermaine Wattimena vs. Luke Humphries/Devon Petersen

Abendsession ab 20 Uhr:

1. Runde: Mark McGeeney vs. Matt Campbell

1. Runde: Jamie Hughes vs. Zoran Lerchbacher

1. Runde: Raymond van Barneveld vs. Darin Young

2. Runde: Rob Cross vs. Kim Huybrechts/Geert Nentjes

Sonntag, 15. Dezember

Nachmittagsession ab 13.30 Uhr:

1. Runde: Kyle Anderson vs. Xiaochen Zong

1. Runde: Ross Smith vs. Ciaran Teehan

1. Runde: Brendan Dolan vs. Nitin Kumar

2. Runde: Ian White vs. Darius Labanauskas/Matthew Edgar

Abendsession ab 20 Uhr:

1. Runde: Arron Monk vs. Jose Justicia

1. Runde: Andy Boulton vs. Danny Baggish

1. Runde: James Richardson vs. Mikuru Suzuki

2. Runde: Michael Smith vs. Luke Woodhouse/Paul Lim

Montag, 16. Dezember (ab 13.30 Uhr):

1. Runde: Steve Lennon vs. Callan Rydz

1. Runde: William O'Connor vs. Marko Kantele

1. Runde: Vincent van der Voort vs. Keane Barry

2. Runde: Gary Anderson vs. Brendan Dolan/Nitin Kumar

Dienstag, 17. Dezember

Nachmittagsession ab 13.30 Uhr:

1. Runde: Ryan Searle vs. Robbie King

1. Runde: Cristo Reyes vs. Lourence Ilagan

1. Runde: Rowby-John Rodriguez vs. Noel Malicdem

2. Runde: Krzysztof Ratajski vs. Jamie Hughes/Zoran Lerchbacher

Abendsession ab 20 Uhr:

1. Runde: Ritchie Edhouse vs. Boris Koltsov

1. Runde: José De Sousa vs. Damon Heta

1. Runde: Ted Evetts vs. Fallon Sherrock

2. Runde: Jeffrey de Zwaan vs. Raymond van Barneveld/Darin Young

Mittwoch, 18. Dezember

Nachmittagsession ab 13.30 Uhr:

1. Runde: Ron Meulenkamp vs. Ben Robb

1. Runde: Mickey Mansell vs. Seigo Asada

1. Runde: Harry Ward vs. Madars Razma

2. Runde: Stephen Bunting vs. Arron Monk/Jose Justicia

Abendsession ab 20 Uhr:

1. Runde: James Wilson vs. Nico Kurz

1. Runde: Josh Payne vs. Diogo Portela

1. Runde: Gabriel Clemens vs. Benito van de Pas

2. Runde: James Wade vs. Ritchie Edhouse/Boris Koltsov

Donnerstag, 19. Dezember

Nachmittagsession ab 13.30 Uhr:

1. Runde: Justin Pipe vs. Benjamin Pratnemer

1. Runde: Ryan Joyce vs. Jan Dekker

2. Runde: John Henderson vs. James Richardson/Mikuru Suzuki

2. Runde: Steve Beaton vs. Kyle Anderson/Xiaochen Zong

Abendsession ab 20 Uhr:

2. Runde: Chris Dobey vs. Ron Meulenkamp/Ben Robb

2. Runde: Danny Noppert vs. Steve Lennon/Callan Rydz

2. Runde: Dave Chisnall vs. Vincent van der Voort/Keane Barry

2. Runde: Gerwyn Price vs. William O'Connor/Marko Kantele

Freitag, 20. Dezember

Nachmittagsession ab 13.30 Uhr:

2. Runde: Darren Webster vs. Ryan Meikle/Yuki Yamada

2. Runde: Mervyn King vs. Ross Smith/Ciaran Teehan

2. Runde: Jonny Clayton vs. Ryan Joyce/Jan Dekker

2. Runde: Ricky Evans vs. Mark McGeeney/Matt Campbell

Abendsession ab 20 Uhr:

2. Runde: Nathan Aspinall vs. Andy Boulton/Danny Baggish

2. Runde: Joe Cullen vs. James Wilson/Nico Kurz

2. Runde: Max Hopp vs. Gabriel Clemens/Benito van de Pas

2. Runde: Peter Wright vs. Rowby-John Rodriguez/Noel Malicdem

Samstag, 21. Dezember

Nachmittagsession ab 13.30 Uhr:

2. Runde: Keegan Brown vs. Mickey Mansell/Seigo Asada

2. Runde: Simon Whitlock vs. Harry Ward/Madars Razma

2. Runde: Steve West vs. Ryan Searle/Robbie King

2. Runde: Adrian Lewis vs. Cristo Reyes/Lourence Ilagan

Abendsession ab 20 Uhr:

2. Runde: Daryl Gurney vs. Justin Pipe/Benjamin Pratnemer

2. Runde: Glen Durrant vs. José De Sousa/Damon Heta

2. Runde: Mensur Suljovic vs. Ted Evetts/Fallon Sherrock

2. Runde: Dimitri Van den Bergh vs. Josh Payne/Diogo Portela

Sonntag, 22. Dezember

Nachmittagsession ab 13.30 Uhr:

3. Runde: Clayton/Joyce/Dekker vs. Bunting/Monk/Justicia

3. Runde: White/Labanauskas/Edgar vs. Hopp/Clemens/Van de Pas

3. Runde: Aspinall/Boulton/Baggish vs. Ratajski/Hughes/Lerchbacher

Abendsession ab 20 Uhr:

3. Runde: Wade/Edhouse/Koltsov vs. Beaton/K.Anderson/Zong

3. Runde: Cross/Huybrechts/Nentjes vs. Noppert/Lennon/Rydz

3. Runde: Van Gerwen/Klaasen/Burness vs. Evans/McGeeney/Campbell

Montag, 23. Dezember

Nachmittagsession ab 13.30 Uhr:

3. Runde: Cullen/Wilson/Kurz vs. Wattimena/Humphries/Petersen

3. Runde: Lewis/Reyes/Ilagan vs. Webster/Meikle/Yamada

3. Runde: M.Smith/Woodhouse/Lim vs. Van den Bergh/Payne/Portela

Abendsession ab 20 Uhr:

3. Runde: Chisnall/Van der Voort/Barry vs. De Zwaan/Van Barneveld/Young

3. Runde: G.Anderson/Dolan/Kumar vs. West/Searle/R.King

3. Runde: Wright/Rodriguez/Malicdem vs. Brown/Mansell/Asada

Freitag, 27. Dezember

Nachmittagsession ab 13.30 Uhr:

3. Runde: Whitlock/Ward/Razma vs. M.King/R.Smith/Teehan

3. Runde: Suljovic/Evetts/Sherrock vs. Dobey/Meulenkamp/Robb

3. Runde: Gurney/Pipe/Pratnemer vs. Durrant/De Sousa/Heta

Abendsession ab 20 Uhr:

3. Runde: Price/O'Connor/Kantele vs. Henderson/Richardson/Suzuki

4. Runde: Zwei Spiele

Samstag, 28. Dezember (13.30 Uhr):

4. Runde: Drei Spiele

Session ab 20 Uhr:

4. Runde: Drei Spiele

Sonntag, 29. Dezember (13.30 Uhr):

Viertelfinale: Zwei Spiele

Session ab 20 Uhr:

Viertelfinale: Zwei Spiele

Montag, 30. Dezember (20 Uhr):

Halbfinale: Zwei Spiele

Mittwoch, 1. Januar (20 Uhr):

Finale