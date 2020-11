Das größte Turnier der Darts-Szene steht an: Vom 15. Dezember bis 3. Januar kommen die besten Spieler der Welt im Alexandra Palace zusammen, um bei der PDC-WM (alle Spiele LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) den Weltmeister auszuspielen.

Insgesamt treten 96 Spieler an, wovon die 32 Besten der Weltrangliste erst in der 2. Runde einsteigen. Neben den Top 32 sind darüber hinaus die besten 32 Akteure der Pro Tour qualifiziert, die es nicht über die Order of Merit geschafft haben.

32 Spieler aus der ganzen Welt, die ihr Ticket über Qualifikationsturniere ergattert haben, komplettieren das Teilnehmerfeld. Die letzten sechs Plätze werden bei einem Event der Tourcard-Inhaber am Montag, 30. November ermittelt.

Bislang haben es mit Gabriel Clemens, Max Hopp und Nico Kurz auch drei Deutsche für das Spektakel im Ally Pally qualifiziert. Mit Martin Schindler und Christian Bunse haben zwei Spieler am Montag die Chancen, sich noch in der Liste einzureihen.

Die Auslosung der WM findet am Donnerstag, 3. Dezember (10.30 Uhr im LIVESTREAM) statt.

SPORT1 zeigt alle 96 Teilnehmer im Überblick:

Qualifiziert über die PDC Order of Merit (Deadline: 29. November 2020):

1. Michael van Gerwen (Niederlande)

2. Peter Wright (Schottland)

3. Gerwyn Price (Wales)

4. Michael Smith (England)

5. Rob Cross (England)

6. Nathan Aspinall (England)

7. James Wade (England)

8. Dave Chisnall (England)

9. Dimitri Van den Bergh (Belgien)

10. Ian White (England)

11. Daryl Gurney (Nordirland)

12. Glen Durrant (England)

13. Gary Anderson (Schottland)

14. José de Sousa (Portugal)

15. Krzysztof Ratajski (Polen)

16. Joe Cullen (England)

17. Jonny Clayton (Wales)

18. Simon Whitlock (Australien)

19. Mervyn King (England)

20. Mensur Suljovic (Österreich)

21. Adrian Lewis (England)

22. Chris Dobey (England)

23. Jeffrey de Zwaan (Niederlande)

24. Jermaine Wattimena (Niederlande)

25. Danny Noppert (Niederlande)

26. Stephen Bunting (England)

27. Vincent van der Voort (Niederlande)

28. Jamie Hughes (England)

29. Devon Petersen (Südafrika)

30. Brendan Dolan (Nordirland)

31. Gabriel Clemens (Deutschland)

32. Ricky Evans (England)

Qualifiziert über die Pro Tour Order of Merit, die nicht via Weltrangliste dabei sind (Deadline: 29. November 2020):

1. Damon Heta (Australien)

2. Ryan Searle (England)

3. Dirk van Duijvenbode (Niederlande)

4. Ross Smith (England)

5. Madars Razma (Lettland)

6. Ryan Joyce (England)

7. Martijn Kleermaker (Niederlande)

8. Kim Huybrechts (Belgien)

9. Jeff Smith (Kanada)

10. William O'Connor (Irland)

11. Steve Lennon (Irland)

12. Jason Lowe (England)

13. Maik Kuivenhoven (Niederlande)

14. Derk Telnekes (Niederlande)

15. Darisu Labanauskas (Litauen)

16. Mickey Mansell (England)

17. Adam Hunt (England)

18. Max Hopp (Deutschland)

19. Scott Waites (England)

20. Andy Boulton (England)

21. Ryan Murray (Schottland)

22. Keegan Brown (England)

23. Steve Beaton (England)

24. Luke Woodhouse (England)

25. Luke Humphries (England)

26. Callan Rydz (England)

27. Mike De Decker (Belgien)

28. Ron Meulenkamp (Niederlande)

29. Steve West (England)

30. Wayne Jones (England)

31. Andy Hamilton (England)

32. John Henderson (Schottland)

Qualifiziert über Qualifikationsturniere:

Nico Kurz (Deutschland) - Super League Darts Germany

Matt Campbell (Kanada) - CDC Top Kanada

Gordon Mathers (Australien) - Australian Grand Prix

Daniel Larsson (Schweden) - PDC Nordic 1

Marko Kantele (Finnland) - PDC Nordic 2

Danny Baggish (USA) - USA Series

Danny Lauby (USA) - CDC Continental Cup

Edward Shoji (Japan) - PDJ Qualifier

Keane Barry (Irland) - Development Tour 1

Ryan Meikle (England) - Development Tour 2

David Evans (England) - Challenge Tour 1

Lisa Ashton (England) - Women's Series 1

Deta Hedman (Jamaika) - Women's Series 2

Boris Krcmar (Kroatien) - Europa Ost Q

Chengan Liu (China) - Chinesischer Qualifier

Di Zhuang (China) - Chinesischer Qualifier

Dmitriy Gorbunov (Russland) - EADC Sieger

James Bailey (Australien) - Australian Grand Prix

Haupai Puha (Neuseeland) - DPNZ Qualifier

Cameron Carolissen (Südafrika) - Afrikanischer Qualifier

Lourence Ilagan (Philippinen) - Philippinischer Qualifier

Amit Gilitwala (Indien) - Einladung Indien

Diogo Portela (Brasilien) - Einladung Südamerika

Paul Lim (Hongkong) - Asian Tour Qualifier

Toru Suzuki (Japan) - Asian Tour Qualifier 2

Bradley Brooks (England) - Junioren-Weltmeister

Sechs Tickets zu vergeben - PDPA Qualifier (30. November 2020)