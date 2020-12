Die Darts-WM 2021 hat ihre nächste Überraschung! (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Mit Rob Cross ist der fünfte gesetzte Spieler bei der PDC-Weltmeisterschaft im Ally Pally ausgeschieden. Der Weltmeister von 2018 unterlag Dirk van Duijvenbode in einem wahren Thriller mit 2:3.

Bis zum 2:2 in Legs im fünften Satz war alles in der Reihe, doch dann verwandelte der Niederländer mit dem Spitznamen "Aubergenius" (arbeitet auf einer Auberginenfarm) seinen ersten Matchdart auf die Doppel-18 zum entscheidenden Break. (Statistiken zu Cross vs. van Duijvenbode)

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Darts-WM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Fehler-Festival bei Petersen-Sieg gegen Lennon

Zuvor hatte sich Devon Petersen in einem äußerst kuriosen Match mit 3:1 gegen Steve Lennon durchgesetzt. Der "African Warrior" und "Shamrock" lieferten sich ein wildes Fehler-Festival.

Beim Scoring zeigten sich beide Spieler in Normalform, doch auf die Doppel lief fast gar nichts zusammen. Petersen hatte traf von 44 Versuchen lediglich elf Mal ins richtige Feld. Er benötigte neun Match-Darts, um den Deckel drauf zu machen.

Lennon warf von 46 Versuchen sogar 39 (!) am äußeren Ring oder dem Bullseye vorbei, was einer Quote von 15,22 Prozent entspricht. So spielten beide nur einen Drei-Dart-Average von 89 Punkten. (Statistiken zu Petersen vs. Lennon)

Dank drei Highfinishes in den richtigen Momenten hatte der Südafrikaner am Ende doch die Nase vorne.

Noppert quält sich gegen Carolissen zum Sieg

Im ersten Match der Abendsession quälte sich Danny Noppert zum Auftaktsieg. Der an Nummer 25 gesetzte Niederländer schlug Cameron Carolissen aus Südafrika mit 3:1.

Ihm reichten gegen den WM-Debütanten, der nur durch den Corona-Fall von Martijn Kleermaker weitergekommen war, 80,56 Punkte im Average und 29,03 Prozent auf die Doppel zum Sieg.

Am Nachmittag hatten Brendan Dolan, Joe Cullen, Simon Whitlock und Danny Baggish ihre Tickets für die 3. Runde gelöst.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Dienstag:

2. Runde (alle Best of 5 Sets)

Nachmittagssession ab 13 Uhr:

Brendan Dolan (England) - Edward Foulkes (Japan) 3:1 (3:0, 2:3, 3:2, 3:0)

Joe Cullen (England) - Wayne Jones (England) 3:0 (3:0, 3:2, 3:1)

Simon Whitlock (Australien) - Darius Labanauskas (Litauen) 3:2 (1:3, 3:1, 3:1, 2:3, 3:0)

Adrian Lewis (England) - Danny Baggish (USA) 1:3 (0:3, 1:3, 3:1, 2:3)

Abendsession ab 19 Uhr:

Danny Noppert (Niederlande) - Cameron Carolissen (Kanada) 3:1 (0:3, 3:2, 3:2, 3:2)

Devon Peterson (Südafrika) - Steve Lennon (Irland) 3:1 (3:2, 3:2, 2:3, 3:0)

Rob Cross (England) - Dirk van Duijvenbode (Niederlande) 2:3 (3:1, 0:3, 3:2, 0:3, 2:3)

Dimitri Van den Bergh (Belgien) - Paul Lim (Singapur)

(Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)