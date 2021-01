Dave Chisnall hat Michael van Gerwen mit einem unfassbaren Niveau krachend aus der Darts-WM 2021 befördert (Die Darts-WM 2021 LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Der langjährige Dominator verlor das Viertelfinale der PDC Weltmeisterschaft gegen "Chizzy" mit 0:5! Für den Engländer, der einen Average von 107,4 spielte, war es der erste Sieg überhaupt gegen "Mighty Mike" - nach zuvor laut PDC 27 erfolglosen Versuchen. (Alle Statistiken zum Spiel)

Der Weltranglistenerste verlor zudem erst zum zweiten Mal in seiner Karriere ein WM-Spiel zu Null. Für den 31-Jährigen ist es wohl der Tiefpunkt eines schwierigen Jahres. Sollte Gerwyn Price, der einen Thriller gegen Daryl Gurney für sich entschied, das Turnier gewonnen, verliert van Gerwen sogar den Platz an der Spitze.

Van Gerwen "am Boden zerstört"

"Ich bin total am Boden zerstört. Ich bin heute Abend nie in Gang gekommen und habe mich selbst enttäuscht", schrieb er bei Twitter und beglückwünschte seinen Gegner: "Große Anerkennung an Dave Chisnall, der das ganze Spiel über herausragend war."

Chisnall meinte nach dem größten Sieg seiner Laufbahn bei SPORT1: "Michael hat nicht sein bestes Darts gespielt und ich habe das voll ausgenutzt. Ich bin sehr glücklich." Im Halbfinale wartet nun Gary Anderson auf den 40-Jährigen.

Im zweiten Spiel stehen sich Stephen Bunting und Price gegenüber (Ergebnisse und Spielplan der Darts-WM).

Chisnall spielt sich in einen Rausch

Zwar schnappte sich van Gerwen das erste Leg, dann spielte sich "Chizzy" aber regelrecht in einen Rausch. Er gewann den ersten Satz noch mit 3:1, spielte dabei einen 112,1er Average (Van Gerwen: 108,31) und holte sich anschließend zwei weitere Legs.

Mehrere Doppel-Patzer und damit vergebene Set-Darts brachten van Gerwen auf 2:2 nach Legs zurück. Macht nichts, dachte sich Chisnall, und behielt im Decider kühlen Kopf - Van Gerwen sah sich mit einem 0:2-Satzrückstand konfrontiert.

Wahnsinniges Leg im vierten Setz

Im dritten Satz zerstörte Chisnall MvGs Breakhoffnungen mit einem 114er Checkout und legte schnell zum 2:0 nach. Ein monströses 150er Finish ließ van Gerwen hoffen, ein weiterer Leggewinn folgte. Doch wieder hatte Chisnall im fünften Leg die besseren Nerven und stellte auf 3:0 gegen die Nummer 1 – unfassbar!

Der vierte Satz wurde von einem der besten Legs der WM-Geschichte gekrönt. Chisnall warf acht perfekte Darts und checkte mit dem elften Wurf aus, van Gerwen halfen auch fünf perfekte Darts und eine 141 nicht.

Und auch im fünften Durchgang war Chisnall nicht zu bremsen und verpasste seinem Kontrahenten den Whitewash. "Mighty Mike" verpasste es, 112 auszuchecken, während Chisnall bei 80 Rest stand.

Chisnall macht Whitewash perfekt

Und "Chizzy" ließ sich nicht zwei Mal bitten, traf zwei Mal die einfache 20, ehe die historische Demontage mit einem Wurf auf Tops perfekt war - Wahnsinn!

Für van Gerwen war ein Average von 98,29 viel zu wenig, der Niederländer schaffte auch gerade Mal vier 180er, während Chisnall 14 ins Board hämmerte und insgesamt 26 Mal über 100 Punkte scorte. Die Checkout-Quote lag beim Engländer bei guten 48,39 Prozent, während MvG auf 43,75 Prozent kam.