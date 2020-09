Gary Anderson hat in der Unibet Darts Premier League einen großen Schritt in Richtung Playoffs gemacht.

Am 14. Spieltag gewann der Weltmeister von 2015 und 2016 souverän mit 8:2 gegen Michael Smith und kann bei Niederlagen der direkten Konkurrenten am Abend bereits vorzeitig in die Runde der letzten vier einziehen.

Nach einem verhaltenen Start kassierte der "Flying Scotsman" ein frühes Break zum 1:2. Doch dann zündete der Schotte den Turbo. Die folgenden sieben Legs gingen alle an ihn.

Den Grundstein dazu legte Anderson mit einem High-Finish von 154 Punkten zum 3:2. Während er fortan wie aus einem Guss spielte, haderte der "Bully Boy" mehr und mehr mit seinem Spiel. Mit weiterhin 14 Punkten liegen die Playoffs für den Engländer schon beinahe außer Reichweite.

Anderson brillierte mit einem starken Drei-Dart-Average von 101,7 Punkten und einer Doppelquote von 46,67 Prozent.

Price holt nur einen Punkt

Mit solch starken Zahlen konnte im ersten Spiel des Abends in Milton Keynes weder Gerwyn Price noch Daryl Gurney aufwarten.

In einer Partie mit sechs Breaks trennten sich die beiden schließlich 7:7. Für Price ist der Punktgewinn zu wenig, um weiter von den Playoffs träumen zu können. Gurney hatte bereits vor dem Spiel keine Chance mehr auf den großen Finaltag.

