Darts-Superstar Michael van Gerwen hat beim World Grand Prix in Dublin das Halbfinale erreicht.

Im Viertelfinale schlug er Mervyn King mit 3:1, hatte dabei aber vor allem beim Checkout etwas Probleme. Lediglich 38,5 Prozent seiner Checkout-Chancen konnte "Mighty Mike" für insgesamt zehn Checkouts nutzen. Kontrahent King kam auf die selbe Quote, schaffte aber nur acht Checkouts im Verlauf der Partie.

Mit seiner enormen Scoring-Power kam van Gerwen auf einen Drei-Dart-Schnitt von 94,64 Punkten, während King mit 87,74 Punkten gut sieben Zähler dahinter blieb.

Zuvor hatte im ersten Duell des Abends Ian "Diamond" White gegen Chris Dobey mit 2:3 verloren. Der von Gary Anderson geförderte Dobey beeindruckte vor allem mit einer Checkout-Quote von 52,63 Prozent, während Altmeister White lediglich 31 Prozent auschecken konnte.

Auch im Drei-Dart-Average war Dobey mit 90,13 Punkten im Vergleich zu Whites 76,99 Punkten klar überlegen.

Im zweiten Duell des Abends setzte sich Dave Chisnall mit 3:1 gegen Nathan Aspinall durch. "Chizzy" hatte mit 90 Punkten im Vergleich zu Aspinalls 93,26 Punkten den etwas schwächeren Average. Diese Schwäche merzte er aber mit einer starken Checkout-Quote von 42,31 Prozent aus, während Aspinall nur jede vierte Checkout-Chance nutzen konnte.

Der World Grand Prix ist das einzige Turnier des Jahres, dass mit einem Wurf auf das Doppelfeld ein Leg eröffnet und auch selbiges Feld zum Beenden des Legs fordert - in der Fachsprache wird der Modus "Double In, Double Out" genannt.(SERVICE: Das Darts-Vokabular)

Die Ergebnisse der Viertelfinal-Spiele im Überblick:

Ian White - Chris Dobey 2:3

Dave Chisnall - Nathan Aspinall 3:1

Michael van Gerwen - Mervyn King 3:1