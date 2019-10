Michael Smith steht im Achtelfinale des Darts World Grand Prix.

Der Vizeweltmeister setzte sich in der ersten Runde gegen den Australier Simon Whitlock in einem umkämpften Match mit 2:1 durch und zog damit in die zweite Runde ein.

Als einziges Major-Turnier im Rahmen der PDC-Tour wird das Turnier im Citywest Hotel von Dublin im Modus "Double-in-double-out" ausgespielt. Das bedeutet, dass die Spieler sowohl zu Beginn eines jeden Legs als auch zu deren Abschluss ein Doppelfeld treffen müssen.

Wade schaltet Henderson aus

Neben dem "Bully Boy" erreichte auch James Wade die Runde der letzten 16.

Der Turniersieger der Jahre 2007 und 2010 zog durch einen 2:1-Erfolg gegen den "Highlander" John Henderson in die zweite Runde ein und trifft dort am Dienstag auf Mervyn King.

Der Brite hatte seinerseits den zweimaligen Juniorenweltmeister Dimitri Van den Bergh aus dem Weg geräumt.

King wirft Van den Bergh aus dem Turnier

Ebenfalls im Achtelfinale stehen zudem Chris Dobey, Ian White und Jeffrey de Zwaan.

Während Dobey und de Zwaan in ihren Matches gegen Ricky Evans und Steve Beaton nur wenig Mühe hatten, setzte sich White im Duell mit seinen Landsmann Joe Cullen erst im dritten Satz durch.

Der Deutsche Max Hopp trifft am Montag in der ersten Runde auf Peter Wright (Darts, World Grand Prix: Peter Wright - Max Hopp, ab 23.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Spiele der 1. Runde in der Übersicht:

Ricky Evans - Chris Dobey 0:2

Mervyn King - Dimitri Van den Bergh 2:1

Joe Cullen - Ian White 1:2

Jeffrey de Zwaan - Steve Beaton 2:0

James Wade -John Henderson 2:1

Michael Smith - Simon Whitlock 2:1

Michael van Gerwen - Jamie Hughes

Gary Anderson - Keegan Brown