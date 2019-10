Dämpfer für Darts-Star Rob Cross!

Beim World Grand Prix in Dublin musste sich der Weltmeister von 2018 Glen Durrant, zweifacher BDO-Weltmeister, mit 2:3 geschlagen geben.

In einem echten Krimi, profitierte Durrant vor allem von seiner famosen Checkout-Quote von 55 Prozent, während Cross lediglich 32 Prozent nutzen konnte. Zwei Legs mehr auf Seiten Durrants gaben letztendlich den Ausschlag für den 48-Jährigen.

Dave Chisnall hat ohne Satzverlust das Viertelfinale erreicht. Er ließ Stephen Bunting beim 3:0 keine Chance.

Mit einem Schnitt von 86,35 Punkten pro Aufnahme, wies er Bunting, der nur 70,82 Punkte im Schnitt erreichte, deutlich in die Schranken. Gerade einmal drei Legs konnte Bunting zu seinen Gunsten entscheiden.

Aspinall erreicht Viertelfinale

Im ersten Spiel des Abends schlug Nathan Aspinall Danny Noppert mit 3:2.

Beide Spieler hatten in der Partie allerdings große Probleme beim Checkout, so kam Aspinall lediglich auf 30 Prozent, während Noppert 33 Prozent seiner Checkout-Chancen verwandeln konnte. Doch im Drei-Dart-Average war Aspinall seinem Gegner mit 87,26 Punkten pro Aufnahme überlegen. Noppert kam lediglich auf 80,75 Punkte.

Der World Grand Prix ist das einzige Turnier des Jahres, dass mit einem Wurf auf das Doppelfeld ein Leg eröffnet und auch selbiges Feld zum Beenden des Legs fordert - in der Fachsprache wird der Modus "Double In, Double Out" genannt.(SERVICE: Das Darts-Vokabular)

Die Ergebnisse der 2. Runde im Überblick:

Nathan Aspinall - Danny Noppert 3:2

Dave Chisnall - Stephen Bunting 3:0

Rob Cross - Glen Durrant 2:3