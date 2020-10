Peter Wright ist beim Darts World Grand Prix überraschend in der ersten Runde gescheitert. Der Weltmeister musste sich bei dem Major-Turnier in Coventry Ryan Joyce aus England 0:2 in Sätzen geschlagen geben. (Alle Spiele des Darts World Grand Prix 2020 im LIVETICKER)

Wright hatte vor allem Probleme, in die Legs hineinzukommen. Der World Grand Prix ist das einzige PDC-Event, das im Modus Double-In/Double-Out gespielt wird. Der Schotte leistete sich in neun gespielten Legs 25 Fehlversuche zu Beginn.

Die Höchststrafe setzte es für den 50-Jährigen im zweiten Leg des zweiten Satzes. Sein Gegner checkte mit seinem 15. Dart aus, als Wright noch bei 501 Punkten stand, da dieser es mit zwölf Pfeilen nicht schaffte, zum Start ein Doppel zu treffen.

Deshalb lag auch sein Drei-Dart-Average bei nur 82,06 Punkten. Joyce, Nummer 40 der Weltrangliste, glänzte mit einem Durchschnitt von 96,61 Zählern pro Aufnahme und 75 Prozent Check-Out-Quote.

Chisnall deklassiert Durrant

Im dritten Match des Abends setzte Dave Chisnall ein fettes Ausrufezeichen. Der Engländer, der 2019 das Finale gegen Michael van Gerwen verloren hatte, spielte beim 2:0-Erfolg gegen Premier-League-Vorrundensieger Glen Durrant einen für den Modus Double-In/Double-Out überragenden Average von 102,85 Punkten.

Durrant hingegen brachte kaum etwas auf die Reihe und warf nur 78,26 Punkte pro Aufnahme. Dem ehemaligen BDO-Weltmeister gelang in insgesamt sieben Legs nur eine Aufnahme mit 140 oder mehr Punkten. (Spielplan und Ergebnisse des World Grand Prix 2020 der PDC)

Überraschend die Segel streichen musste Daryl Gurney. Der Nordire verlor sein Auftaktmatch gegen Joe Cullen aus England mit 1:2 und war dabei im Average um zehn Punkte schlechter als sein Kontrahent.

Die 1. Runde (Best of 3 Sets) im Überblick:

Mittwoch, 7. Oktober:

Brendan Dolan - Kim Huybrechts 1:2

Jonny Clayton - Ian White 2:1

Dave Chisnall - Glen Durrant 2:0

Daryl Gurney - Joe Cullen 1:2

Peter Wright - Ryan Joyce 0:2

Gerwyn Price - Jermaine Wattimena

Nathan Aspinall - Gabriel Clemens

Simon Whitlock - Chris Dobey

Jamie Hughes - Jeffrey de Zwaan

Dienstag, 6. Oktober:

Danny Noppert - Ryan Searle 2:1

Mensur Suljovic - Dirk van Duijvenboden 1:2

Jose de Sousa - Devon Petersen 0:2

James Wade - Mervyn King 0:2

Rob Cross - Gary Anderson 0:2

Michael van Gerwen - Krzysztof Ratajski 2:1

Michael Smith - Dimitri Van den Bergh 0:2