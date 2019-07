Beim World Matchplay in Blackpool hat sich Michael Smith als erster Spieler das Ticket für das Halbfinale gesichert. Er besiegte seinen englischen Landsmann Mervyn King mit 16:11.

Dabei legte Smith fulminant los. Der "Bully Boy" überrannte seinen Gegner regelrecht und sicherte sich mit einem unfassbaren 3-Darts-Average von über 130 die ersten Legs.

King kämpft sich zurück

King gelang trotzdem der Anschluss, er verkürzte auf 1:2. Doch auch wenn Smith den Mega-Average der ersten beiden Legs nicht halten konnte, blieb er konstant auf hohem Niveau und erhöhte mühelos auf 5:1.

In der Folge hatte Smith sowohl siebten bis neunten Leg jeweils die Chance, auszuchecken, patzte aber. So schaffte King das 4:5.

Doch als sich King sogar die Chance zum 5:5-Ausgleich erarbeitete, verfehlte er die Doppel-16 und der "Bully Boy" sicherte sich das zehnte Leg und erhöhte danach wieder auf 7:5.

King ließ sich aber nicht abschütteln und schnappte sich drei Durchgänge in Folge – gleichbedeutend mit seiner ersten Führung im Match.

Smith mit besserem Finish

Die Partie wogte nun hin und her, Smith ging wieder in Front. Aber King blieb in Schlagdistanz.

Zum Ende des 23. Legs schien es, als wolle keiner der beiden Kontrahenten das Spiel gewinnen. In einem unglaublichen Schneckenrennen konnte beide Darts-Profis einstellige Werte gleich mehrfach nicht auschecken – und mussten beide schmunzeln. King konnte schließlich doch auf Null stellen.

Doch danach spielte nur noch Smith. Am Ende siegte der "Bully Boy" verdient mit 16:11 und steht im Halbfinale.

Die Partien vom Donnerstag im Überblick:

Michael Smith - Mervyn King 16:11

Glen Durrant - James Wade