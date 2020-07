Sensation in Milton Keynes!

Superstar Michael van Gerwen scheidet sensationell in Runde 2 des World Matchplays in Milton Keynes aus. Gegen den Australier Simon Whitlock muss sich der Niederländer sensationell mit 4:11 geschlagen geben. Damit muss der Titelträger von 2015 und 2016 schon ungewohnt früh die Heimreise vom zweitwichtigsten Event im Darts-Kalender antreten.

Ausschlaggebend für die klare Abfuhr war vor allem die katastrophale Checkout-Quote von knapp 17 Prozent. Lediglich vier von 24 Möglichkeiten konnte "Mighty Mike" nutzen. Eine Schwäche, die eigentlich untypisch für MvG ist.

Allerdings lag die Niederlage nicht nur an der Schwäche des dreimaligen Weltmeister. Whitlock lieferte auch eine überragende Leistung ab. Egal ob Checkouts, 180er oder Highscores, "The Wizard" traf heute so gut wie alles. Mit seinem 3-Darts-Average von 98,11 verpasste er nur knapp die 100-Punkte-Marke. Dazu traf er 44 Prozent seiner Checkouts und und lieferte mit sechs 180ern doppelt so viele Bestleistungen wie sein Kontrahent.

MvG mit kurzem Strohfeuer

"Ich habe gut trainiert, gut gespielt. Ich war daher sehr zuversichtlich für das Spiel", offenbarte Whitlock bei Sky Sport nach dem Spiel seinen Optimismus für das Match und fügte hinzu: "Ja, aktuell war das eine meiner besten Leistungen."

Dass heute die Sensation in der Luft liegt, zeigte der Australier schon früh. Mit 5:0 war er schon davongeeilt, ehe der Niederländer das erste Mal aufs Scoreboard kam. Als er direkt danach per Break auf 2:5 verkürzen konnte, schien es nochmal einen Hoffnungsschimmer zu geben. Aber Whitlock hatte heute auf alles eine Antwort.

Bis zum 4:8 ging es dann mit den Legs hin und her, ehe der Mann aus Down Under endgültig den Sack zumachte. Damit zieht er in das viertelfinale ein und trifft dort auf Gary Anderson. "Jetzt geht es gegen Gary Anderson. Wir werden sehen, was sich da ergibt", konnte er nach dem Match noch nicht viel zu dem Aufeinandertreffen sagen.