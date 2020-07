Mit dem World Matchplay findet das erste Major-Event im Darts-Sport seit der langen Corona-Zwangspause statt (Darts World Matchplay auf SPORT1 im Free-TV und im Stream).

Das Traditionsturnier vom 18. bis 26. Juli in Milton Keynes (Großbritannien) gehört zu den wichtigsten Terminen im Darts-Kalender und ist entsprechend mit allen Topstars wie Weltmeister Peter Wright, Michael van Gerwen oder Rob Cross prominent besetzt. Auch der Saarländer Gabriel Clemens hat es erstmals in das 32-köpfige Teilnehmerfeld geschafft. Bei der Premiere wartet auf den "German Giant" in der ersten Runde das Hammer-Duell gegen Titelverteidiger Cross.

Clemens ist bei seiner Premiere durchaus eine Überraschung zuzutrauen. Der 36-Jährige ließ erst vergangene Woche bei der PDC Summer Series aufhorchen, als er das Halbfinale erreichte. Damit scheint er gut gerüstet für den anstehenden Kracher.

Ex-Weltmeister Cross ist allerdings ebenfalls stark aus der Corona-Pause zurückgekehrt. Dem Engländer gelang bei der Summer Series der zweite 9-Darter seiner Karriere, dazu schaffte es "The Voltage" bei einem der fünf Tages-Events bis ins Finale.

Sollte Clemens der Überraschungserfolg gegen Cross gelingen, würde in der zweiten Runde am Dienstagabend entweder Krzystof Ratajski oder Jermaine Wattimena warten. Clemens ist der einzige deutsche Starter beim World Matchplay, er tritt in die Fußstapfen von Max Hopp, dem 2018 und 2019 die Qualifikation für das Major-Turnier gelang.

Die Teilnehmer

Aufgrund der Corona-Pandemie wird das World Matchplay erstmals nicht wie gewohnt im Winter Gardens in Blackpool ausgetragen, sondern ohne Publikum in der Marshall Arena in Milton Keynes. Hier ging in der vergangenen Woche bereits die PDC Summer Series über die Bühne.

Mit dabei sind die Top 16 der PDC Order of Merit, hinzu kommen 16 Qualifikanten, die sich wie Gabriel Clemens über die Rangliste der Pro Tour qualifiziert haben.

Die erste Runde im Überblick:

Michael van Gerwen - Brendan Dolan

Simon Whitlock - Ryan Joyce

Gary Anderson - Justin Pipe

James Wade - Keegan Brown

Rob Cross - Gabriel Clemens

Krzysztof Ratajski - Jermaine Wattimena

Michael Smith - Jonny Clayton

Mensur Suljovic - Jamie Hughes

Peter Wright - Jose De Sousa

Glen Durrant - Jeffrey de Zwaan

Daryl Gurney - Ricky Evans

Dave Chisnall - Vincent van der Voort

Gerwyn Price - Danny Noppert

Adrian Lewis - Steve Beaton

Nathan Aspinall - Dimitri Van den Bergh

Ian White - Joe Cullen

Der Modus

Das World Matchplay ist ein reines K.o.-Event. Gespielt wird in der ersten Runde auf zehn Gewinnlegs, in der zweiten Runde auf elf, im Viertelfinale auf 16, im Halbfinale auf 17 und im Finale auf 18 Gewinnlegs.

Der Sieger muss mit mindestens zwei Legs Vorsprung gewinnen, wobei es maximal fünf Legs "Verlängerung" gibt.

Die Favoriten

Zu den Topfavoriten auf die prestigeträchtige Phil Taylor Trophy gehört wie gewohnt Michael van Gerwen. Der Niederländer bekommt es in der ersten Runde am Samstagabend mit Brendon Dolan zu tun. Der Schotte Gary Anderson ist in der Auftakt-Session gegen Justin Pipe gefordert.

Am Sonntagabend greift dann der amtierende Weltmeister Peter Wright gegen den portugiesischen Underdog Jose De Sousa ins Geschehen ein.

Zum engeren Favoritenkreis gehören auch der Waliser Gerwyn "Iceman" Price, Senkrechtstarter Nathan Aspinall und "Flying Scotsman" Anderson.

Der Zeitplan

Die erste Runde findet von Samstag bis Montag statt.

Die Achtelfinal werden Dienstag (ab 19 Uhr) und Mittwoch (ab 20 Uhr) gespielt.

Am Donnerstag und Freitag nächster Woche folgen die Viertelfinals (ab 20 Uhr).

Die Halbfinals steigen am Samstag, 25. Juli, ab 21 Uhr. Zum großen Finale kommt es am Sonntag, 26. Juli, ab 21.30 Uhr.

Die Darts-Übertragungen des World Matchplay 2020 auf SPORT1 im Überblick © SPORT1

Der Titelverteidiger

Im vergangenen Jahr schnappte sich Rob Cross den begehrten Titel. Er setzte sich im Finale gegen Michael Smith mit 18:13 durch. Cross stieg damit in die erlesene Liste der Dartsspieler auf, die die beiden größten Turniere - die PDC-WM und das World Matchplay - gewinnen konnten.

Die Moderatoren

Die täglichen Übertragungen begleitet Kommentator Basti Schwele gemeinsam mit den Darts-Experten Max Hopp, Robert Marijanovic und Werner von Moltke.