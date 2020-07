Was für ein Auftakt!

Am 2. Tag beim World Matchplay in Milton Keynes (Darts World Matchplay auf SPORT1 im Free-TV und im Stream) hielten sich Mensur Suljovic und Jamie Huges nicht lange mit Vorgeplänkel auf. Beim 12:10-Erfolg des Österreichers lieferten sich die beiden Kontrahenten ein Duell der Extraklasse.

Ganze 19(!) 180er und ein 3-Darts-Average von 100,47 (Suljovic) bzw. 101,13 (Hughes) standen am Ende zu Buche. Für einen Rekord reichten die zehn 180er von Suljovic aber nicht. Dei meisten 180er in einem Spiel beim World Matchplay gelangen Adrian Lewis. Dem gelang im Finale 2013 allein 19 Mal die volle Punktzahl mit drei Darts.

Trotzdem war die Leistung von Suljovic und Hughes beeindruckend. Allein im achten Leg warf "The Gentle" einen sensationellen Average von 136,6 Punkten. Am Schluss entschieden die Nerven dieses Duell auf Top-Level.

Mit 7:9 lag der in Serbien geborene Wiener bereits zurück, ehe er mit drei High Finishes in Folge das Match zum 10:9 wendete. Hughes konnte zwar nochmal ausgleichen und die Verlängerung erzwingen. Das Momentum lag nun aber ganz in Händen von "The Gentle" der stilecht über die Doppel-16 ein 112-Finish zum Matchgewinn hinlegte.

Am Ende machte Suljovic sogar göttliche Unterstützung für seinen Sieg verantwortlich: "Es fühlt sich so gut an. Du darfst nie aufgeben. Es war ein brillantes Match. Gott hat mir geholfen."

Selbst der ungewohnten Situation ohne Zuschauer konnte der Österreicher Positives abgewinnen. "Für mich ist die Situation kein Problem. Für mich kann das Publikum ein großes Problem sein. Mag mich das Publikum, mag es mich nicht? Wenn ich ein Double spiele und die Zuschauer raunen, ist das ein Problem für mich", gab er nach dem Match einen ehrlichen Einblick in seine Gemütslage.

Die Spiele vom Sonntag im Überblick:

Mensur Suljovic (12) - Jamie Hughes 12:10

Glen Durrant (15) - Jeffrey de Zwaan

Rob Cross (4) - Gabriel Clemens

Peter Wright (2) - Jose de Sousa

Michael Smith (5) - Jonny Clayton