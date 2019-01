Der historische erste Auftritt eines deutschen Teams im Halbfinale der Champions Hockey League ist am gestrigen Dienstagabend auf großes Zuschauerinteresse gestoßen.

Das 0:0 im Halbfinal-Hinspiel zwischen dem deutschen Meister EHC Red Bull München und dem EC Red Bull Salzburg verfolgten im Schnitt 210.000 Zuschauer ab drei Jahren – ein neuer Bestwert für SPORT1, das den Wettbewerb bereits seit der Gründung 2014 überträgt.

In der Spitze sahen die Liveübertragung sogar bis zu 330.000 Zuschauer. In der SPORT1-Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre lag der Marktanteil bei 1,6 Prozent.

CHL rückt immer mehr in den Fokus

Als offizieller Medienpartner begleitet SPORT1 die CHL bereits in ihrer fünften Saison.

Der Wettbewerb um die europäische Eishockey-Krone rückt dabei in Deutschland immer mehr in den Fokus: Bei den bisherigen 14 Livespielen mit deutscher Beteiligung haben in der laufenden Saison 2018/19 durchschnittlich 160.000 Zuschauer eingeschaltet – und damit 60 Prozent mehr als in der vorherigen Spielzeit.

Die Marktanteile liegen aktuell bei 1,3 Prozent und 0,6 Prozent. In der Vorsaison lag die Reichweite im Schnitt noch bei 100.000 Zuschauern.

Rückspiel LIVE auf SPORT1

Nach dem torlosen Remis zu Hause kommt es für den EHC Red Bull München im Halbfinal-Rückspiel der CHL am Mittwoch, 16. Januar, zum Do-or-Die-Spiel in Salzburg um die erstmalige Finalteilnahme eines deutschen Klubs in der Eishockey-Königsklasse.

SPORT1 überträgt das spannende Halbfinal-Rückspiel live ab 20:15 Uhr im Free-TV. Im Finale würde München wahrscheinlich auf die Frölunda Indians treffen.

Das schwedische Team entschied sein Halbfinal-Hinspiel gegen HC Pilsen aus Tschechien klar mit 6:3 für sich. Das Rückspiel ist am Dienstag, 15. Januar, live ab 17:25 Uhr auf SPORT1 im Free-TV zu sehen.