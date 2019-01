Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München muss in den kommenden Wochen und somit auch im Finale der Champions Hockey League auf Toptorjäger Maximilian Kastner verzichten.

Der 26-Jährige erlitt nach Klubangaben am Freitagabend im Spiel gegen die Augsburger Panther (4:1) eine Beinverletzung.

Mit 13 Treffern ist Kastner in der aktuellen Spielzeit Münchens bester Torschütze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das CHL-Endspiel gegen die Frölunda Indians findet am 5. Februar im Scandinavium von Göteborg statt, die Münchner könnten als erstes deutsches Team einen Europapokal gewinnen.