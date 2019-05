Machbare Aufgaben für das deutsche Trio in der neuen Saison der Champions Hockey League.

Der EHC Red Bull München, in der abgelaufenen Spielzeit als erstes deutsches Team im Finale der CHL, bekommt es in der Gruppenphase mit Färjestad BK (Schweden), HC05 Branská Bystrica (Slowakei) und HC Ambrì-Piotta (Schweiz) zu tun.

Der amtierende deutsche Meister Adler Mannheim trifft auf Djurgården Stockholm, die Vienna Capitals und GKS Tychy (Polen). Debütant Augsburger Panther duelliert sich in der Gruppe C mit den Belfast Giants (Nordirland), Bili Tygri Liberec (Tschechien) und Lulea HF (Schweden) um den Einzug in die K.o.-Phase.

Champions Hockey League startet Ende August in neue Saison

Die jeweils zwei besten Teams der acht Vierergruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Titelverteidiger ist der schwedische Klub Frölunda HC. Die Skandinavier hatten sich im Finale gegen München mit 3:1 durchgesetzt.

Der erste Spieltag in der Gruppenphase findet am 29. August statt, das Finale steigt am 4. Februar 2020. Auch in der Saison 2019/2020 zeigt SPORT1 wieder ausgewählte Spiele der Champions Hockey League LIVE im TV und im LIVESTREAM.

Die Gruppen der CHL in der Übersicht:

Gruppe A:

KAC Klagenfurt (A)

Tappara Tampere (FIN)

HC Biel-Bienne (CH)

Frisk Asker (NOR)

Gruppe B:

HPK Hämeenlinna (FIN)

EV Zug (CH)

HC Pilsen (CZE)

Rungsted IK (DK)

Gruppe C:

Luleå Hockey (CH)

Bílí Tygři Liberec (CZE)

Augsburger Panther (D)

Belfast Giants (GBR)

Gruppe D:

Oceláři Třinec (CZE)

Lausanne HC (CH),

Lahti Pelicans (FIN)

Yunost Minsk (BLR)

Gruppe E:

SC Bern (CH)

Kärpät Oulu (FIN)

Skellefteå AIK (SWE)

Grenoble (FRA)

Gruppe F:

Adler Mannheim (D)

Djurgården Stockholm (SWE)

Vienna Capitals (A)

GKS Tychy (PL)

Gruppe G:

Färjestad Karlstad (SWE)

EHC Red Bull München (D)

HC Ambrì-Piotta (CH)

HC05 Banská Bystrica (SVK)

Gruppe H:

Frölunda Indians (SWE)

Graz 99ers (A)

Mountfield HK (CZE)

Cardiff Devils (GBR)