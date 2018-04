Superstar Patrick Kane (29) führt Deutschlands Vorrundengegner USA bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark (4. bis 20. Mai) als Kapitän ins Turnier. Der Stürmer steht dem Team in diesem Jahr zur Verfügung, da er in der NHL mit seinem Klub Chicago Blackhawks überraschend die Playoffs verpasst hat.

Für den dreimaligen Stanley-Cup-Sieger Kane ist es die zweite WM-Teilnahme nach 2008. "Wir sind begeistert, dass Patrick unser Kapitän sein wird", sagte Bill Zito, General Manager des Team USA.

Olympia-Silbermedaillengewinner Deutschland spielt am 7. Mai in der Vorrundengruppe B gegen die USA. Das Duell findet in Herning statt. Die übrigen Gegner sind Kanada, Finnland, Norwegen, Lettland, Gastgeber Dänemark und Südkorea.

SPORT1 zeigt die WM in Dänemark vom 4. bis 20. Mai LIVE im TV auf SPORT1.