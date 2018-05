Bis zu 1,18 Millionen Eishockey-Fans haben am Fernseher die 2:3-Auftaktniederlage der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Dänemark gegen den Gastgeber verfolgt und SPORT1 eine gute Quote beschert.

Im Schnitt schauten 810.000 zu, als die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) erst im Penaltyschießen verlor. Das entspricht einem Marktanteil von 3,1 Prozent. In der Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre wurde 5,5 Prozent Marktanteil (340.000) erreicht.

Es ist die beste Einschaltquote für ein deutsches Auftaktspiel bei einer WM im Ausland, seit SPORT1 durchgängig die Eishockey-Weltmeisterschaften überträgt (seit 2004).