Wegen einer Knieverletzung muss Bundestrainer Marco Sturm bei der WM in Dänemark kurzfristig auf Stürmer Marcel Müller verzichten. Der Krefelder, mit 24 Toren und 28 Vorlagen bester deutscher Scorer in der vergangenen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL), verletzte sich während der WM-Vorbereitung.

Nach einer detaillierten Untersuchung entschieden die Ärzte, dass der 29-Jährige in den nächsten Tagen operiert werden muss. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag mit.

"Das Wichtigste ist jetzt, dass die Operation gut verläuft und er dann zu gegebener Zeit behutsam mit dem Training beginnen kann. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung", sagte Sturm, der Mirko Höfflin von den Schwenninger Wild Wings nachnominierte.

Höfflin trat bereits am Dienstag die Reise nach Dänemark gemeinsam mit dem Team an. Somit steigt die Zahl der WM-Debütanten auf acht Spieler. Die deutsche Mannschaft startet am Freitag (20 Uhr LIVE auf SPORT1) gegen Gastgeber Dänemark in die WM.